Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế 100% các nước đánh thuế dịch vụ số

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/6 tuyên bố sẽ áp thuế nhập khẩu 100% đối với hàng hóa từ bất kỳ quốc gia nào áp dụng thuế dịch vụ số (Digital Services Tax - DST) đối với các doanh nghiệp công nghệ của Mỹ, đồng thời cảnh báo biện pháp này sẽ được ưu tiên áp dụng thay cho các thỏa thuận thương mại đã ký kết.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng nhiều quốc gia châu Âu đang chuẩn bị triển khai thuế dịch vụ số nhằm vào các công ty công nghệ Mỹ.

Ông nhấn mạnh bất kỳ nước nào áp dụng loại thuế này sẽ "ngay lập tức" phải đối mặt với mức thuế 100% đối với mọi hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ.

Theo ông Trump, biện pháp trên sẽ thay thế mọi thỏa thuận thương mại đã được ký kết hoặc đang trong quá trình triển khai với các nước liên quan.

Động thái mới nhất của Tổng thống Trump làm gia tăng căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương, trong bối cảnh Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) vừa đạt được thỏa thuận thương mại quy định mức thuế trần 15% đối với phần lớn hàng hóa xuất khẩu của EU sang Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề thuế dịch vụ số không được đưa vào thỏa thuận này và tiếp tục là một trong những điểm bất đồng lớn giữa hai bên.

Trong nhiều năm qua, chính quyền Mỹ luôn phản đối các loại thuế dịch vụ số do một số nước châu Âu áp dụng, với lập luận rằng các sắc thuế này mang tính phân biệt đối xử đối với các tập đoàn công nghệ của Mỹ như Google, Apple, Meta hay Amazon.

Trước đây, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cũng từng tiến hành điều tra theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 đối với chính sách thuế dịch vụ số của một số quốc gia.

Hiện chưa rõ chính quyền Mỹ sẽ triển khai cảnh báo mới theo cơ chế pháp lý nào cũng như phạm vi áp dụng sẽ đối với toàn bộ các nước ban hành thuế dịch vụ số hay chỉ một số quốc gia cụ thể.

Tại châu Âu, Pháp là một trong những nước đầu tiên áp dụng thuế dịch vụ số từ năm 2019, trong khi Anh cũng duy trì mức thuế 2% đối với doanh thu từ các nền tảng tìm kiếm, mạng xã hội và chợ trực tuyến lớn kể từ năm 2020.

Các nước này cho rằng các quy định thuế hiện hành chưa phản ánh đầy đủ giá trị được tạo ra tại thị trường sở tại và các tập đoàn công nghệ đa quốc gia cần đóng góp công bằng hơn cho ngân sách nhà nước./.

Mỹ hợp tác với một số nước áp dụng "miễn thuế kỹ thuật số" Washington đã tự chuẩn bị một phương án thay thế với nội dung Mỹ và một số quốc gia thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ quyết định không áp thuế đối với các sản phẩm kỹ thuật số.