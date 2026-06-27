Ninh Bình: Xây dựng sức bật mới cho thương hiệu du lịch biển Giao Ninh

Tỉnh Ninh Bình vừa quyết định đổi tên Khu du lịch Quất Lâm thành Khu du lịch Giao Ninh nhằm thống nhất tên gọi địa danh sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Cùng với đó, địa phương đang hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu mới, tạo nền tảng cho việc tái khởi động và nâng tầm khu du lịch biển, từng bước khơi dậy tiềm năng, sức hấp dẫn đối với du khách.

Xây dựng thương hiệu mới

Được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định (trước đây) công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh, Quất Lâm sở hữu nhiều lợi thế về vị trí địa lý và cảnh quan thiên nhiên.

Trong nhiều năm, nơi đây đã khẳng định vai trò là một trong những điểm du lịch biển trọng điểm, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Theo thống kê, bình quân mỗi năm Khu du lịch Quất Lâm đón gần 100.000 lượt khách đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch địa phương.

Công nhân hoàn thiện mặt bằng để chuẩn bị cho sự kiện công bố bộ nhận diện thương hiệu du lịch biển Giao Ninh. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Tuy nhiên, sự phát triển của Khu du lịch Quất Lâm chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có. Những tồn tại liên quan đến an ninh trật tự và tệ nạn xã hội làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch biển của địa phương.

Trước yêu cầu đổi mới và phát triển bền vững, từ năm 2022, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp mạnh nhằm lập lại trật tự khu du lịch, trong đó thu hồi đất, tháo dỡ hơn 100 kiốt dọc bãi tắm để xây dựng công viên ven biển, tạo không gian công cộng phục vụ người dân và du khách.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình quyết định đổi tên Khu du lịch Quất Lâm thành Khu du lịch Giao Ninh, đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà còn thể hiện định hướng làm mới hình ảnh, nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác tiềm năng du lịch biển của địa phương.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã Giao Ninh tập trung quản lý, phát triển khu du lịch theo hướng bền vững, gắn bảo tồn tài nguyên, bảo vệ môi trường với bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời tạo điều kiện để người dân tham gia vào các hoạt động du lịch.

Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giao Ninh cho biết cùng với việc đổi tên khu du lịch, địa phương đang phối hợp với Sở Du lịch Ninh Bình xây dựng và công bố bộ nhận diện thương hiệu Khu du lịch Giao Ninh.

Đây là bước khởi đầu trong lộ trình tái định vị hình ảnh điểm đến, hướng tới mục tiêu xây dựng một khu du lịch biển văn minh, an toàn, thân thiện trong giai đoạn phát triển mới.

Theo kế hoạch, sự kiện công bố bộ nhận diện thương hiệu Khu du lịch Giao Ninh sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc. Điểm nhấn của chương trình là đêm nghệ thuật quy mô lớn kết hợp màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài khoảng 15 phút.

Bên cạnh đó, du khách còn được trải nghiệm chuỗi hoạt động trên phố đi bộ như biểu diễn nghệ thuật đường phố, trình diễn cà kheo, trưng bày diều nghệ thuật cỡ lớn và tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP.

Tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện công bố bộ nhận diện thương hiệu du lịch biển Giao Ninh, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình đề nghị chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tập trung chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từng nội dung công việc, đặc biệt là hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan và bảo đảm các điều kiện phục vụ du khách, góp phần tổ chức thành công sự kiện, tạo dấu ấn tích cực và lan tỏa hình ảnh một điểm đến biển văn minh, thân thiện, hấp dẫn.

Kỳ vọng du lịch khởi sắc trở lại

Ghi nhận tại Khu du lịch biển Giao Ninh, công tác đầu tư, chỉnh trang hạ tầng du lịch đang được triển khai khẩn trương. Nhiều hạng mục như hệ thống giao thông nội khu, điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường và khu nhà tiền chế phục vụ du khách được tập trung nâng cấp, hoàn thiện.

Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ san nền khu vực ven biển, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống đèn cao áp, đèn LED và xây dựng các điểm check-in nhằm tạo diện mạo mới cho khu du lịch theo hướng xanh, sạch, đẹp và thân thiện.

Ông Bùi Ngọc Hòa, công nhân tham gia thi công tại bãi biển Giao Ninh cho biết, từ đầu tháng 6 đến nay, khoảng 200 công nhân đã làm việc liên tục để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục phục vụ sự kiện công bố bộ nhận diện thương hiệu du lịch biển Giao Ninh.

Đến thời điểm này, phần lớn các hạng mục đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số công việc cuối cùng như hoàn thiện kè, mặt đường. “Là người dân địa phương, chúng tôi rất vui khi chứng kiến diện mạo khu du lịch ngày càng khang trang, từng bước hồi sinh sau thời gian dài trầm lắng,” ông Hòa chia sẻ.

Các nhà hàng, khách sạn tại Khu du lịch Giao Ninh chỉnh trang lại hạ tầng lưu trú để đón khách. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Cùng với việc nâng cấp hạ tầng khu du lịch, các cơ sở dịch vụ xung quanh bãi biển Giao Ninh cũng được các hộ kinh doanh chủ động đầu tư, chỉnh trang.

Bà Đoàn Thị Thục, chủ khách sạn Trường Sơn cho biết cơ sở có quy mô khoảng 30 phòng, từ tháng 5 đến nay đã tiến hành cải tạo tường rào, sơn sửa một số phòng xuống cấp, đồng thời đầu tư bổ sung chăn, ga, gối, đệm và một số trang thiết bị phục vụ lưu trú, sẵn sàng đón khách trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Quang Sung, Giám đốc khách sạn Minh Hạnh 2 chia sẻ những năm gần đây, lượng khách đến với Quất Lâm có xu hướng giảm, chỉ tập trung đông vào dịp cuối tuần.

Trước thời điểm công bố bộ nhận diện thương hiệu du lịch biển Giao Ninh, doanh nghiệp kỳ vọng đây sẽ là cú hích quan trọng, góp phần tạo sức sống mới cho khu du lịch, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Để bảo đảm các hoạt động du lịch biển Giao Ninh diễn ra an toàn, thân thiện, xã Giao Ninh đã giao Công an xã phối hợp với Đồn Biên phòng Quất Lâm tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy.

Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ được yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý hay hành vi ứng xử thiếu văn minh, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, mến khách.

Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giao Ninh cho biết để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển, địa phương đang đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm du lịch theo hướng liên kết vùng.

Khu du lịch biển Giao Ninh sẽ được kết nối với các điểm đến văn hóa, sinh thái và tâm linh trong khu vực như Bảo tàng Đồng Quê, Vườn quốc gia Xuân Thủy, các nhà thờ, xứ đạo. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, thu hút du khách.

Địa phương đặt mục tiêu đón từ 30.000 đến 40.000 lượt khách trong thời gian tới./.

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