Visa: Việt Nam vào nhóm điểm đến được du khách châu Á ưa chuộng

Ngày 25/6, Công ty công nghệ thanh toán điện tử Visa đã công bố Nghiên cứu về Xu hướng du lịch toàn cầu (Global Travel Intentions - GTI) năm 2026 cho thấy, hành vi du lịch đang có sự thay đổi đáng kể. Thay vì những chuyến đi xa với lịch trình dày đặc như trước đây, du khách ngày càng có xu hướng lựa chọn điểm đến gần nơi sinh sống hơn, lập kế hoạch kỹ lưỡng hơn và ưu tiên sự linh hoạt trong suốt hành trình.

Nghiên cứu được thực hiện với hơn 47.000 người tham gia khảo sát trên toàn cầu, trong đó có 17.000 người tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và hơn 1.000 người Việt Nam.

Kết quả cho thấy nhu cầu du lịch vẫn duy trì ở mức cao, nhưng du khách đang trở nên thực tế hơn trước những biến động của tình hình kinh tế và địa chính trị toàn cầu. Sự thuận tiện, an toàn, tính linh hoạt và khả năng thanh toán liền mạch ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng trong quá trình lựa chọn điểm đến.

Việt Nam nổi lên từ làn sóng du lịch nội vùng

Nghiên cứu của Visa cho thấy, sự thay đổi trong hành vi du lịch đang mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam. Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia, Việt Nam đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm 2026, hoàn thành 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế của cả năm. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh du lịch khu vực đang bước vào giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mới.

Một trong những động lực quan trọng đến từ xu hướng du lịch nội vùng ngày càng phổ biến tại châu Á - Thái Bình Dương. Khi du khách ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày, chi phí hợp lý và thuận tiện di chuyển, những điểm đến có vị trí gần, kết nối hàng không thuận lợi và đa dạng trải nghiệm như Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn.

Đặc biệt, sự phục hồi của thị trường khách Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực cho ngành du lịch. Việt Nam cùng với Hàn Quốc và Thái Lan được dự báo nằm trong nhóm điểm đến được du khách Trung Quốc lựa chọn nhiều nhất trong năm nay.

Trong bối cảnh lượng khách Trung Quốc đi du lịch nước ngoài dự kiến đạt từ 165 đến 175 triệu lượt trong năm 2026, Việt Nam được đánh giá có nhiều cơ hội gia tăng thị phần khách quốc tế nếu tiếp tục duy trì lợi thế về khoảng cách địa lý, chi phí cạnh tranh và chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh đó, các chính sách tạo thuận lợi cho du lịch cũng đang phát huy hiệu quả. Việc mở rộng cấp thị thực điện tử và nâng thời hạn lưu trú lên tới 90 ngày cho công dân tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ giúp du khách chủ động hơn trong việc lên kế hoạch, đồng thời có thêm thời gian khám phá nhiều điểm đến tại Việt Nam.

Theo nghiên cứu của Visa, xu hướng nổi bật nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương là du khách ngày càng ưu tiên những điểm đến mang lại cảm giác quen thuộc, thuận tiện và an tâm.

Có tới 63% người tham gia khảo sát lựa chọn các điểm đến trong khu vực, vượt xa các khu vực khác trên thế giới. Điều này cho thấy nhu cầu khám phá những điểm đến gần nhà đang ngày càng rõ nét.

Đối với du khách Việt Nam, Nhật Bản tiếp tục là điểm đến được yêu thích nhất, tiếp theo là Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Hồng Kông. Xu hướng này được dự báo tiếp tục duy trì trong thời gian tới khi nhiều người Việt cho biết đang lên kế hoạch đến Nhật Bản trong vòng 12 tháng tới.

Tuy nhiên, việc lựa chọn những điểm đến quen thuộc không đồng nghĩa với việc du khách giảm nhu cầu khám phá.

Nghiên cứu cho thấy trải nghiệm vẫn là động lực quan trọng thúc đẩy các chuyến đi. Khám phá ẩm thực và văn hóa địa phương là ưu tiên hàng đầu của du khách châu Á-Thái Bình Dương khi xây dựng lịch trình. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu.

Bên cạnh đó, các sự kiện giải trí và thể thao quốc tế cũng trở thành lý do quan trọng thúc đẩy nhu cầu du lịch. Nhiều du khách sẵn sàng lên đường để tham dự các giải đấu thể thao lớn hoặc các chương trình biểu diễn của những nghệ sĩ nổi tiếng.

Việt Nam nổi lên nhờ xu hướng du lịch ưu tiên sự quen thuộc. (Ảnh: Vietnam+)

Tại Việt Nam, xu hướng này được phản ánh rõ qua nhu cầu ngày càng tăng đối với các tour khám phá ẩm thực, trải nghiệm văn hóa và tìm hiểu di sản địa phương.

Không chỉ tập trung tại các đô thị lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, du khách ngày càng có xu hướng dịch chuyển tới các thành phố biển và những điểm đến mang đậm bản sắc địa phương. Đà Nẵng và Nha Trang là những ví dụ tiêu biểu cho xu hướng này.

Sự đa dạng về văn hóa, ẩm thực và cảnh quan đang giúp Việt Nam trở thành điểm đến có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu trải nghiệm, nghỉ dưỡng và khám phá của nhiều nhóm khách khác nhau.

Thanh toán số trở thành yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh

Một trong những điểm đáng chú ý của nghiên cứu là vai trò ngày càng quan trọng của thanh toán trong trải nghiệm du lịch.

Khi du khách có xu hướng lập kế hoạch kỹ lưỡng hơn, các yếu tố liên quan đến thanh toán, bảo mật và sự thuận tiện được cân nhắc ngay từ giai đoạn chuẩn bị hành trình.

Ngoài vé máy bay và nơi lưu trú, du khách hiện quan tâm nhiều hơn đến các yếu tố như bảo hiểm, thị thực, điều kiện địa phương và phương thức thanh toán tại điểm đến.

Trong bối cảnh thanh toán số ngày càng phổ biến tại Việt Nam, lợi thế này đang góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách quốc tế. (Ảnh: Vietnam+)

Các công cụ số cũng ngày càng hỗ trợ mạnh mẽ cho quá trình này. Gần một nửa số người tham gia khảo sát cho biết họ sử dụng các công cụ AI để tìm kiếm ý tưởng du lịch, khám phá điểm đến và tham khảo đánh giá từ những người đi trước.

Đáng chú ý, du khách Việt Nam nằm trong nhóm có mức độ sẵn sàng ứng dụng AI cao nhất khu vực trong việc lên kế hoạch cho các chuyến đi.

Kết quả khảo sát cho thấy khả năng chấp nhận thanh toán thẻ tại điểm đến là mối quan tâm hàng đầu của du khách Việt Nam, tiếp theo là yếu tố bảo mật thanh toán.

Điều này phản ánh kỳ vọng ngày càng lớn đối với các trải nghiệm thanh toán liền mạch từ khâu đặt vé, đặt phòng cho đến các hoạt động chi tiêu trong suốt chuyến đi.

Trong bối cảnh thanh toán số ngày càng phổ biến tại Việt Nam, lợi thế này đang góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách quốc tế. Việc có thể thanh toán dễ dàng bằng thẻ hoặc ví điện tử giúp giảm sự phụ thuộc vào tiền mặt, đồng thời tạo điều kiện để du khách tiếp cận thuận tiện hơn với các dịch vụ địa phương.

Theo nghiên cứu, 73% du khách tại châu Á - Thái Bình Dương mang theo thẻ hoặc ví điện tử trong các chuyến đi, cho thấy đây đã trở thành một phần không thể thiếu của hành trình du lịch hiện đại.

Nhận định về kết quả nghiên cứu, Chủ tịch Marketing Visa khu vực châu Á-Thái Bình Dương Danielle Jin cho rằng du lịch trong khu vực đang tiếp tục tăng trưởng, trong khi du khách ngày càng có chủ đích hơn trong cách lựa chọn điểm đến, lên kế hoạch và chi tiêu.

Theo bà, khi xu hướng ưu tiên sự quen thuộc và tính linh hoạt ngày càng rõ nét, các giải pháp thanh toán liền mạch và bảo mật sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng sự an tâm cho du khách, đồng thời góp phần giúp các điểm đến như Việt Nam nâng cao chất lượng trải nghiệm và gia tăng sức hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực./.

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