VinFast VF 8 Eco được người dùng Việt ưa chuộng

VinFast VF 8 Eco được nhiều khách hàng đánh giá cao về vận hành, tiện nghi và không gian nhưng vẫn đảm bảo mức giá hợp lý và chi phí sử dụng tiết kiệm trong dài hạn.

Rộng rãi, dễ dùng và đủ khỏe cho mọi hành trình

“Tôi tìm xe phục vụ gia đình nên ưu tiên đầu tiên là chỗ ngồi phải thoải mái, nhất là khi đi xa,” anh Minh Quân, sống tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về lý do lựa chọn VinFast VF 8 Eco để thay thế chiếc sedan cũ 4 tháng trước.

Với kích thước 4.750 x 1.934 x 1.667mm, chiều dài cơ sở 2.950mm, VinFast VF 8 mang đến không gian rộng rãi hơn mặt bằng chung phân khúc. Qua trải nghiệm thực tế, anh Quân nhận thấy người có chiều cao 1m8 vẫn có thể thoải mái ngồi ở cả vị trí lái và vị trí hành khách. Tại hàng ghế sau, gia đình anh có thể ngồi 3 người lớn mà không thấy chật chội, bí bách.

Anh Quân hoàn toàn yên tâm về sức khỏe của gia đình bởi mẫu xe được trang bị điều hòa tự động 2 vùng, tích hợp lọc bụi mịn Combi 1.0. Cùng đó là cả “bầu trời công nghệ” giải trí như nghe nhạc, xem phim, trò chơi... mà gia đình anh có thể tiếp cận thông qua chợ ứng dụng của VinFast, tích hợp trên màn hình cảm ứng 15,6 inch.

Từ góc độ người lái, vị khách hàng hài lòng khi dù là bản tiêu chuẩn, VinFast VF 8 Eco vẫn được trang bị sức mạnh tới 201 mã lực, đáp ứng tốt việc đi phố, đi cao tốc và leo dốc.

Trải nghiệm thực tế, reviewer Tới Nguyễn của kênh OneShot Review cho biết VinFast VF 8 Eco có thể “vượt qua các con dốc 12-15 độ một cách dễ dàng” sau khi chinh phục cung đường Hà Nội-Pù Luông.

“Với một mẫu xe gia đình, sức mạnh này tôi đánh giá là ‘thừa’. Động cơ điện vốn có độ bốc đặc trưng hơn xe xăng. Đi trên cao tốc yên tâm hơn hẳn trong các tình huống cần vượt xe,” anh Quân chia sẻ sau hành trình đi Đà Nẵng cùng cả nhà.

Trải nghiệm hạng D nhưng giá lăn bánh chỉ ngang hạng C

Cũng đang tìm một mẫu xe rộng hơn để phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình, chị Thu Hương (Nghệ An) cho rằng VinFast VF 8 Eco đang là lựa chọn hàng đầu trên thị trường, đặc biệt nhờ loạt ưu đãi hiện hành từ VinFast.

Sau khi áp dụng các ưu đãi, giá lăn bánh thực tế của VinFast VF 8 Eco theo tính toán của chị Hương chỉ còn khoảng 900 triệu đồng, do xe điện đang được miễn lệ phí trước bạ tới năm 2030 theo chính sách của Chính phủ. Đây là vùng giá của nhiều mẫu SUV hạng C trong khi VF 8 vẫn giữ lợi thế về kích thước và không gian của một SUV cỡ D.

“Giá tương đương nhưng bù lại có chiếc xe rộng hơn, lái bốc. Đúng thời điểm chính sách tốt nên tôi lấy luôn, hè này cả nhà có xe mới để đi du lịch không lo chật chội,” chị Hương cho biết đã đặt cọc và đang chờ lấy xe.

Bước vào mùa cao điểm du lịch, nhu cầu tìm kiếm một mẫu xe giá cả hợp lý nhưng vẫn đủ rộng cho cả gia đình, vận hành linh hoạt trên nhiều cung đường đang là động lực thúc đẩy ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn VF 8 Eco./.