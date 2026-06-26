Thái Lan phát triển dịch vụ tàu hỏa hạng sang để thúc đẩy du lịch

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ Giao thông Thái Lan đang đẩy mạnh kế hoạch nâng cấp ngành vận tải đường sắt và du lịch bằng cách phát triển dịch vụ tàu hỏa hạng sang đẳng cấp thế giới, tận dụng luật đường sắt mới ban hành để thu hút đầu tư tư nhân và thúc đẩy kinh tế địa phương.



Cụ thể, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn, cùng với Thứ trưởng Giao thông Siripong Angkasakulkiat, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Thái Lan (SRT) Anan Phonimdaeng, Phó Tổng giám đốc Cục Vận tải Đường sắt Athiphu Chit-anukroh và Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Đường sắt Piang-or Laohavilai, mới đây đã gặp gỡ các lãnh đạo của Minor International, do Chủ tịch William Heinecke dẫn đầu, để thảo luận về kế hoạch dự án tàu hỏa du lịch hạng sang. Cuộc họp với Minor International - một trong những công ty lớn nhất trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và phong cách sống tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương - tập trung vào việc tạo ra trải nghiệm du lịch đường sắt cao cấp nhằm tạo ra doanh thu bền vững cho SRT, đồng thời kích thích hoạt động kinh tế cơ sở trên khắp Thái Lan.



Phó Thủ tướng Phiphat cho biết sáng kiến này phù hợp với Luật Vận tải Đường sắt mới ban hành, mở cửa lĩnh vực này cho sự tham gia rộng rãi hơn của khu vực tư nhân trong đầu tư và vận hành đường sắt.

Ông đánh giá dự án sẽ tối đa hóa việc sử dụng cơ sở hạ tầng đường sắt của Thái Lan, thu hút du khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao và chuyển nguồn thu du lịch về cho các cộng đồng địa phương dọc theo các tuyến đường sắt.



Bên cạnh đó, Bộ Giao thông cũng có kế hoạch phối hợp với Bộ Du lịch và Thể thao và Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) để phát triển các tuyến du lịch đường sắt hấp dẫn, kết nối cả các điểm đến chính và phụ, lồng ghép những câu chuyện địa phương và trải nghiệm văn hóa để tăng sức hấp dẫn đối với du khách./.





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