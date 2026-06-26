Khánh Hòa mong muốn đón thêm nhiều du khách từ thị trường Ấn Độ

Ngày 26/6, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong đã tiếp và làm việc với ông Tshering Wangchuk Sherpa, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Khánh Hòa với các địa phương, doanh nghiệp của Ấn Độ trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa Việt Nam-Ấn Độ.

Ông Tshering Wangchuk Sherpa cho biết hợp tác giữa Ấn Độ với tỉnh Khánh Hòa đã được thực hiện với nhiều kết quả nổi bật thời gian qua như đón các tàu hải quân của Ấn Độ thăm hữu nghị; xây dựng Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ (Trường Đại học Thông tin liên lạc)…

Dư địa hợp tác giữa Ấn Độ và tỉnh Khánh Hòa còn rất lớn. Trong lĩnh vực du lịch, mặc dù khách quốc tế đến Khánh Hòa ngày càng tăng nhưng lượng khách Ấn Độ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Vì vậy, hai bên cần đẩy mạnh xúc tiến du lịch, kết nối các doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ nhằm mở rộng thị trường. Ấn Độ có nhiều kinh nghiệm trong công tác bảo tồn các công trình kiến trúc cổ và sẵn sàng hỗ trợ Khánh Hòa trong việc trùng tu các tháp Chăm cổ.

Ấn Độ cũng có thể hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu để địa phương chủ động hơn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa; sẵn sàng ký kết các chương trình hợp tác giáo dục-đào tạo, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Ấn Độ mong muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác tại địa phương trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, đặc biệt là titan và đất hiếm.

Phía Ấn Độ sẵn sàng cử các chuyên gia về khoáng sản đến khảo sát, nghiên cứu khả năng hợp tác tại địa phương.

Ông mong muốn địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Ấn Độ mở rộng sản xuất và khẳng định sẽ kết nối, giới thiệu thêm nhiều doanh nghiệp của Ấn Độ đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khánh Hòa.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong đánh giá cao thiện chí hợp tác của phía Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh các lĩnh vực mà ông Tshering Wangchuk Sherpa đề xuất đều phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Những năm gần đây, lượng du khách Ấn Độ đến Việt Nam có xu hướng tăng mạnh. Riêng trong 5 tháng đầu của năm 2026, Khánh Hòa đã đón hơn 3.700 lượt khách Ấn Độ.

Tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Ấn Độ đang đầu tư tại địa phương hoạt động hiệu quả.

Ông Trần Phong mong muốn Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam hỗ trợ kết nối các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và các đoàn famtrip đến nghiên cứu thị trường du lịch Khánh Hòa để xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp nhu cầu của du khách Ấn Độ như du lịch biển đảo, du lịch văn hóa-tâm linh gắn với Tháp Bà Ponagar.

Khánh Hòa mong muốn phía Ấn Độ hỗ trợ các chương trình đào tạo trên lĩnh vực y tế, công nghệ thông tin.

Hiện nay nhiều công trình kiến trúc Chăm trên địa bàn đã bị mai một do nhiều nguyên nhân, địa phương rất mong nhận được sự hỗ trợ của Ấn Độ trong bảo tồn, trùng tu và đào tạo đội ngũ chuyên môn…

Trong chiến lược phát triển du lịch và Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy Khánh Hòa về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 có nêu mục tiêu hướng tới thị trường khách Ấn Độ và các thị trường phù hợp khác.

Địa phương đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển quốc tế, được nhận diện toàn cầu như một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách, trong đó có 6,3 triệu lượt khách quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong đã mời Đại sứ Tshering Wangchuk Sherpa tham dự Festival Biển Khánh Hòa với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế” sẽ diễn ra từ ngày 17-19/7, dự kiến thu hút từ 600.000-800.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trước năm 2016, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam chỉ ở mức khoảng 100.000 lượt; đến năm 2019 con số này đã tăng lên gần 200.000 lượt.

Sau dịch COVID- 19, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam đã tăng mạnh, đạt khoảng 750.000 lượt vào năm 2025, gấp 4,5 lần so với năm 2019 nhờ việc mở rộng các đường bay thẳng.

Lượng khách Việt Nam đi du lịch Ấn Độ cũng duy trì mức tăng trưởng trung bình từ 17-20% mỗi năm./.

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