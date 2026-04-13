Phản hồi thông tin về việc phân biệt đối xử với du khách Ấn Độ

Ngày 13/4, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông tin, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có Công văn gửi Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phản hồi thông tin về việc phân biệt đối xử đối với du khách.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhận được Công điện số 90/NLI-CĐ-ĐSQ của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, trong đó có nêu thông tin phản ánh liên quan đến trải nghiệm tiêu cực, bị phân biệt đối xử của du khách Ấn Độ tại Việt Nam.

Qua kiểm tra, xác minh của các cơ quan, đơn vị liên quan và rà soát trên các kênh tiếp nhận phản ánh của thành phố, đến nay Đà Nẵng chưa phát hiện bất kỳ bảng hiệu, thông báo hoặc hành vi nào có nội dung phân biệt đối xử đối với du khách Ấn Độ. Đà Nẵng chưa ghi nhận cơ sở kinh doanh du lịch nào treo bảng hiệu hoặc thông báo với nội dung "No Smoking - No Indian" (không hút thuốc - không tiếp người Ấn Độ) hoặc có hình thức từ chối phục vụ mang tính phân biệt đối xử dựa trên quốc tịch.

Đường dây nóng Tổ phản ứng nhanh du lịch và Trung tâm hỗ trợ du khách của thành phố chưa tiếp nhận phản ánh nào của du khách Ấn Độ liên quan đến vấn đề nêu trên.

Để kịp thời cung cấp thông tin chính xác, tránh ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam và các địa phương, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh tính xác thực của thông tin; cung cấp thông tin chính thức và kết quả xác minh đến các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế nhằm đính chính nội dung chưa chính xác, khẳng định Việt Nam, cụ thể tại Đà Nẵng (đô thị cổ Hội An) không có hiện tượng phân biệt đối xử với du khách dưới hình thức như thông tin đã nêu (trưng bảng "No Smoking - No Indian").

Ngày 1/4/2026, tạp chí Travel + Leisure (một tạp chí du lịch hàng đầu tại Hoa Kỳ) đã công bố danh sách "Hidden gem cities" - những điểm đến mang vẻ đẹp ẩn mình, giàu trải nghiệm và đầy sức gợi mở trên thế giới, trong đó Hội An giữ vị trí dẫn đầu, khẳng định sức hút nổi bật của du lịch Hội An-Đà Nẵng trên bản đồ du lịch thế giới.

Vào tháng 3/2026, nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com chính thức công bố danh sách "Những điểm đến thân thiện nhất thế giới" trong khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards lần thứ 14, danh sách này được lựa chọn dựa trên hơn 370 triệu đánh giá được xác thực từ du khách toàn cầu. Theo đó Hội An được đánh giá là điểm đến thân thiện nhất Việt Nam 2026.

Đây là những ghi nhận của cộng đồng du lịch quốc tế đối với hình ảnh du lịch Hội An nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung.Trên cơ sở những ghi nhận tích cực của cộng đồng du lịch quốc tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp tăng cường thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Hội An và thành phố Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.

Ngành du lịch thành phố đã công bố rộng rãi các số điện thoại đường dây nóng nhằm kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của du khách liên quan đến môi trường du lịch, hoạt động kinh doanh và chất lượng dịch vụ du lịch (các số điện thoại đường dây nóng Trung tâm hỗ trợ du khách: *8899; 0236.3550.111; 0235.3666.333; Tổ phản ứng nhanh du lịch: 0919.247.009).

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng hoan nghênh và khuyến khích du khách kịp thời phản ánh các trường hợp có dấu hiệu ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường du lịch trên địa bàn hoặc các phản ánh, khiếu nại liên quan đến hoạt động tham quan, du lịch của du khách, hoạt động kinh doanh du lịch của doanh nghiệp, cơ sở cung cấp dịch vụ tại địa phương thông qua hệ thống đường dây nóng nêu trên để cơ quan chức năng liên quan của thành phố xử lý, giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi của du khách.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nâng cao chất lượng phục vụ, ứng xử văn minh, chuyên nghiệp.

Thành phố kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân biệt đối xử với du khách dưới bất kỳ hình thức nào, góp phần giữ gìn và nâng cao hình ảnh điểm đến Đà Nẵng an toàn, thân thiện, hấp dẫn./.

