Bữa cơm 0 đồng cho bệnh nhân nghèo ở Ninh Bình: Khi lòng tốt được "tiếp lửa"

Ngày Chủ nhật giữa tháng Tư, nắng đầu hè như “trút lửa” xuống mặt đất. Càng về trưa, không khí càng trở nên oi ả, ngột ngạt nhưng đúng giờ tại khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa Nam Định, các thành viên của Hội Cơm tình nguyện, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, đã bày sẵn bàn ghế, dụng cụ để bắt đầu phát cơm cho người bệnh.

Hàng chục bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xa bệnh viện đang điều trị nội trú dài ngày xếp hàng để nhận những suất cơm của sự sẻ chia, nghĩa tình từ hội tình nguyện.

Với mong muốn chia sẻ khó khăn với người bệnh nghèo, nhiều tổ chức, cá nhân tại tỉnh Ninh Bình đã cùng nhau đóng góp nấu những suất cơm nghĩa tình cung cấp miễn phí cho người bệnh, người nhà bệnh nhân đang điều trị dài ngày tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

Hàng trăm suất cơm còn nóng hổi, đầy đủ chất dinh dưỡng được thành viên Hội tình nguyện trao đến tay người bệnh kèm theo những lời thăm hỏi ân cần đã tạo nên giá trị nhân văn sâu sắc về tinh thần sẻ chia, trao yêu thương trong cộng đồng.

Cầm trên tay suất cơm ấm nóng, bà Ngô Thị Dung ở xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình chia sẻ, chồng bà bị bệnh về thận, sức khỏe yếu, cuộc sống gia đình vì thế cũng thêm phần chật vật. Những suất cơm nghĩa tình như thế này không chỉ giúp vơi bớt gánh nặng chi phí, mà còn là nguồn động viên gia đình có thêm nghị lực tiếp tục hành trình chữa bệnh.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, người đứng đầu Hội Cơm tình nguyện cho biết, trung bình, mỗi Chủ nhật, nhóm chuẩn bị khoảng 400 suất cơm gửi đến những người bệnh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Nam Định.

Chuẩn bị vận chuyển các suất cơm đến Bệnh viện Đa khoa Nam Định để trao tặng cho người bệnh. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Công việc này đã được Hội thực hiện bền bỉ suốt 15 năm qua với mong muốn sẻ chia những khó khăn với những hoàn cảnh đau ốm, bệnh tật, gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Bà Tuyết tâm sự ý tưởng trao tặng cơm cho bệnh nhân nhen nhóm từ những lần gia đình bà chăm sóc người thân điều trị ở viện. Trực tiếp chứng kiến không ít hoàn cảnh khó khăn, nhiều bệnh nhân và người nhà phải chắt chiu từng bữa ăn, thậm chí có người nhịn đói để dành tiền thuốc men, bà và các thành viên trong gia đình bắt tay vào nấu những suất cơm nghĩa tình, mong góp một phần nhỏ bé giúp họ vơi đi nỗi lo thường nhật.

Từ suy nghĩ đó, từ khoảng năm 2011, gia đình bà Tuyết tổ chức nấu cơm trao tặng bệnh nhân ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố Nam Định cũ. Từ một vài thành viên ban đầu, hoạt động dần thu hút nhiều người thiện nguyện tham gia.

Vào mỗi Chủ nhật, Hội huy động từ 15-20 người để nấu cơm từ thiện. Việc nấu cơm được thực hiện từ 4 giờ sáng. Vì những suất cơm được chuẩn bị dành cho người bệnh và người nhà bệnh nhân nên mọi khâu đều được thực hiện hết sức cẩn trọng.

Những nguyên liệu được lựa chọn từ nguồn cung uy tín, giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa. Việc bảo quản được thực hiện bài bản với tiêu chí an toàn và dinh dưỡng lên hàng đầu, để mỗi phần cơm trao đi không chỉ là sự sẻ chia mà còn bảo đảm sức khỏe cho người nhận.

Hội Cơm từ thiện của bà Tuyết hiện có khoảng 60 thành viên. Ngoài việc trực tiếp tham gia chuẩn bị suất cơm, các thành viên còn tự nguyện đóng góp kinh phí, tích cực kêu gọi, lan tỏa hoạt động thiện nguyện.

Suốt 3 năm qua, bà Nông Thị Tình, 67 tuổi ở phường Nam Định đã bền bỉ gắn bó với hoạt động nấu cơm từ thiện. Dù tuổi đã cao, bà vẫn đều đặn tham gia cùng mọi người, lặng lẽ góp sức mình vào từng công đoạn, từ chuẩn bị nguyên liệu đến chia suất cơm phát tận tay người bệnh.

Với bà, đó không chỉ là việc làm thiện nguyện, mà còn là niềm vui, là cách để sẻ chia và lan tỏa yêu thương đến những người kém may mắn hơn.

Ngoài trao tặng cơm ở Bệnh viện Đa khoa Nam Định, Hội Cơm tình nguyện tặng cơm ở hầu hết các bệnh viện trên địa bàn như Bệnh viện Phổi Nam Định, Bệnh viện Tâm thần Nam Định…

Để có kinh phí duy trì và phát triển hoạt động ý nghĩa này, ngoài sự đóng góp tự nguyện hằng tháng của các thành viên, Hội kêu gọi sự chung tay ủng hộ từ các cá nhân, nhà hảo tâm và doanh nghiệp.

Nhiều cơ sở, chủ hộ buôn bán, kinh doanh thực phẩm biết đến hoạt động của Hội đã quyên góp thực phẩm để nấu cơm cho người bệnh. Từ đây, những suất cơm nghĩa tình vẫn đều đặn được trao đi, tiếp thêm hơi ấm và niềm tin cho người bệnh.

Từ năm 2019 đến nay, Hội nhận được sự đồng hành, hỗ trợ nhiệt tình từ các em học sinh thuộc Câu lạc bộ tình nguyện Ngọn lửa xanh, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, phường Nam Định. Mỗi khi diễn ra các chương trình phát cơm từ thiện, các em đều có mặt từ sớm để cùng thành viên trong Hội chuẩn bị các suất ăn.

Theo em Trần Đình Anh Đức, học sinh lớp 10A10, tham gia hoạt động phát cơm từ thiện, em học được cách yêu thương, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời rèn luyện được tính kỷ luật, ý thức trách nhiệm và tinh thần nỗ lực, phấn đấu.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường Nam Định) trao tặng suất cơm cho bệnh nhân. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Câu lạc bộ tình nguyện Ngọn lửa xanh, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến hiện có 55 thành viên, đa số là học sinh lớp 10 và 11. Vừa tích cực tham gia hỗ trợ nấu cơm trong các buổi phát cơm từ thiện, các em vừa chủ động góp sức trong nhiều hoạt động thiện nguyện khác như chuẩn bị nhu yếu phẩm, tham gia các chương trình hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động vì cộng đồng. Dù còn bận rộn với việc học tập, các em vẫn sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình đáng quý.

Cô giáo Trần Thị Lan Dung, cố vấn Câu lạc bộ tình nguyện Ngọn lửa xanh thông tin, những hoạt động ý nghĩa này luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ phía nhà trường và phụ huynh, không chỉ bởi giá trị thiết thực đối với cộng đồng mà còn bởi tác động tích cực đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách của học sinh.

Thông qua các hoạt động tình nguyện, các em được rèn luyện lòng nhân ái, biết yêu thương, sẻ chia, đồng thời hình thành tính kỷ luật, ý thức trách nhiệm và tinh thần nỗ lực, phấn đấu trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Từ những suất cơm giản dị nhưng đầy ý nghĩa, hành trình thiện nguyện đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong bối cảnh xã hội vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được sẻ chia và giúp đỡ, những “bếp ăn yêu thương” cần được tiếp tục nhân rộng, góp phần xây dựng một xã hội gắn kết, xóa bỏ mọi khoảng cách góp phần làm cho cuộc sống thêm ấm áp, nghĩa tình và nhân văn./.

