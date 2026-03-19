Sân bay Đà Nẵng lần thứ 3 liên tiếp lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới ​

Thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, Hội An tiếp tục được vinh danh trong danh sách “Top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026” do tạp chí Time Out công bố.

Đây là sự ghi nhận quan trọng về giá trị cảnh quan và trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Hội An, đồng thời khẳng định mô hình phát triển du lịch bền vững, hòa quyện giữa không gian di sản, văn hóa và đời sống địa phương.

Time Out đánh giá cao Hội An không chỉ vì vẻ đẹp thị giác đặc trưng với gam màu vàng ấm của phố cổ, không gian đèn lồng rực rỡ mà còn bởi sự kết nối tự nhiên giữa di sản và cuộc sống hiện đại.

Ẩm thực truyền thống, làng nghề và các hoạt động văn hóa địa phương tạo nên trải nghiệm sống động, giúp du khách thực sự cảm nhận và hòa nhập vào cuộc sống của người dân bản địa.

Sự đa dạng trong không gian trải nghiệm từ phố cổ, vùng quê đến cảnh quan ven sông, ven biển giúp du khách có hành trình liền mạch, giàu cảm xúc và chiều sâu.

Việc Hội An có mặt trong bảng xếp hạng của Time Out còn tạo hiệu ứng truyền thông quốc tế tích cực, nâng cao vị thế điểm đến trên thị trường châu Âu, Mỹ và Úc, góp phần thu hút dòng khách quốc tế có xu hướng tìm kiếm trải nghiệm văn hóa sâu sắc và lưu trú dài ngày.

Trong bối cảnh xu hướng du lịch toàn cầu chuyển dịch từ “đi để thấy” sang “đi để cảm”, sự vinh danh này khẳng định giá trị bền vững và sức hấp dẫn lâu dài của Hội An trên bản đồ du lịch thế giới.

Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, đơn vị tiếp tục khẳng định vị thế khi được tổ chức Skytrax xếp hạng thứ 75 trong Top 100 sân bay tốt nhất thế giới năm 2026, tăng 9 bậc so với năm 2025 và nằm trong Top 10 sân bay tốt nhất châu Á.

Có được kết quả này là minh chứng cho nỗ lực cải tạo, nâng cấp và đổi mới toàn diện nhà ga hành khách T1, với nhiều hạng mục quan trọng như mở rộng phòng chờ thương gia, cải tạo khu vệ sinh, bổ sung ghế ngồi, khu tiểu cảnh cây xanh và nâng cấp hệ thống bảng chỉ dẫn, màn hình thông tin bay.

Bên cạnh đó, sân bay cũng tăng cường các tiện ích hiện đại như Wi-fi tốc độ cao, trụ sạc thiết bị, nước uống miễn phí, khu đóng gói hành lý và dịch vụ hỗ trợ hành khách yếu thế.

Cảng đã triển khai nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến như thu phí tự động không dừng, phần mềm quản lý dữ liệu, hệ thống phân tích lưu lượng hành khách bằng trí tuệ nhân tạo, chatbot AI và hệ thống trả khay hành lý tự động, nhằm tối ưu hóa hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ.

Hệ thống sinh trắc học và tự động hóa được áp dụng để rút ngắn thời gian chờ, giúp hành khách thuận tiện hơn trong quá trình làm thủ tục, kiểm tra an ninh và lên tàu bay.

Đặc biệt, mô hình “Quầy thông tin hướng dẫn hành khách” được đặt tại cửa kiểm tra an ninh soi chiếu nhằm hỗ trợ trực tiếp hành khách.

Với những cải tiến đồng bộ về cơ sở vật chất và công nghệ, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đang tiến gần đến mục tiêu đạt chuẩn 4 sao của Skytrax, góp phần nâng cao hình ảnh sân bay, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế miền Trung, khẳng định vị thế chiến lược trên bản đồ hàng không quốc tế.

Những danh hiệu đạt được sẽ góp phần để thành phố Đà Nẵng sớm đạt được mục tiêu năm 2026 đón khoảng 19,1 triệu lượt khách, tăng 10,2% so với năm 2025. Trong đó, khách quốc tế dự kiến đạt khoảng 7,86 triệu lượt.

Ngành du lịch Đà Nẵng phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút khách quốc tế./.

Đà Nẵng tăng cường khai thác tiềm năng du lịch biển Nam Hội An Dải bờ biển phía Nam Hội An với hàng trăm cây số mới có khoảng một nửa được khai thác làm du lịch, phần còn lại vẫn đang nguyên sơ, ẩn chứa nhiều tiềm năng chờ được khai mở trong tương lai.