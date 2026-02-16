Đà Nẵng kích cầu du lịch: Nơi mỗi du khách kết nối sâu sắc với chính mình

Tìm về những giá trị nguyên bản đang trở thành xu hướng của du lịch. Bởi du khách ngày càng có nhu cầu được sống chậm hơn, chạm sâu hơn và kết nối thật hơn với vùng đất mà mình đi qua.

Nắm bắt tinh thần đó, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết chương trình kích cầu du lịch của địa phương trong năm 2026 được xây dựng như lời mời gọi đánh thức năm giác quan, đưa du khách rời xa những náo nhiệt bên ngoài để trở về với những rung cảm chân thực nhất: từ thiên nhiên nguyên sơ, di sản văn hóa, nhịp sống cộng đồng cho đến ẩm thực và con người địa phương.

Ưu tiên giá trị trải nghiệm của khách

- Đà Nẵng ra Thủ đô Hà Nội giới thiệu chương trình kích cầu du lịch ngay trong thời điểm Tết cận kề, bà có thể nói gì về chương trình đặc biệt lần này?

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm: Chúng tôi giới thiệu với người dân Thủ đô Hà Nội và du khách chương trình “Return to Origin – Chạm về nguyên bản,” với kỳ vọng Đà Nẵng tạo được đột phá mới, thu hút khách. Đà Nẵng không kích cầu theo chiều rộng mà theo chiều sâu.

Theo các báo cáo, những tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đang có tốc độ đặt phòng lưu trú tăng trưởng tới 20% so với cùng kỳ năm 2025. Chính vì thế, mục tiêu của chúng tôi là kích cầu theo chiều sâu, đưa con người trở về với nguyên bản.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Đà Nẵng là nơi có các giá trị văn hóa, thiên nhiên, nhịp sống con người thân thiện sẽ giúp mỗi du khách có cảm nhận về thành phố biển ở một góc nhìn rất khác trên hành trình tìm về với chính mình, từ đó thêm gắn bó và sớm có mong muốn quay trở lại Đà Nẵng để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp truyền thống và bản địa ở vùng đất này.

Du khách sẽ không đến chỉ để “cưỡi ngựa xem hoa” mà đến đây để thấu hiểu sâu sắc về vùng đất Đà Nẵng.

- Mùa Tết 2026, địa phương đã chuẩn bị ra sao để thu hút khách nội địa cũng như quốc tế, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm: Theo như báo cáo các đường bay đến với thành phố Đà Nẵng, chúng tôi có 175 chuyến bay đến mỗi ngày. Tốc độ tăng trưởng khách dịp Tết này là 25% đối với khách đường hàng không.

Nhằm sẵn sàng đón khách đến trong mùa Tết Nguyên Đán này, Đà Nẵng đã liên tục xây dựng chuỗi sự kiện hoạt động như các lễ hội hai bên sông Hàn với giá trị tiêu biểu là di sản Hội An. Bên cạnh đó, chúng tôi tổ chức 25 lễ hội ngay trong dịp Tết Nguyên Đán.

Cầu Rồng, điểm "check-in" không thể thiếu của giới trẻ khi đến Đà Nẵng. (Ảnh: Vương Nam/Vietnam+)

Thành phố xác định sẽ đón lượng khách lớn nên ưu tiên đảm bảo an toàn cũng như những yếu tố giúp khách du lịch trải nghiệm thoải mái nhất. Thành phố đã chỉ đạo các khu, điểm du lịch cũng như các doanh nghiệp du lịch phải nâng cao chất lượng dịch vụ để luôn đảm bảo chất lượng, và lấy giá trị trải nghiệm của khách là yếu tố cốt lõi giúp khách luôn hài lòng và sẽ quay trở lại Đà Nẵng.

Những "điểm chạm" đặc biệt

- “Điểm chạm” nào mà Đà Nẵng muốn cho du khách cảm nhận được nhiều nhất trong dịp Tết này, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm: Trong chương trình kích cầu lần này, Đà Nẵng có 5 điểm chạm. Trước tiên, chúng tôi muốn giới thiệu đến công chúng “Chạm về di sản-Nơi làng nghề kể chuyện” để mỗi người dân, mỗi du khách có thể hiểu được giá trị của mỗi làng nghề Việt Nam, trong đó người dân là hồn, nghệ nhân là cốt để làm sao bảo tồn, phát huy những giá trị làng nghề.

Đặc biệt, thế hệ trẻ khi chạm vào những giá trị của mỗi làng nghề sẽ yêu hơn quê hương đất nước, cũng như khách du lịch có thể thấu hiểu được giá trị tốt đẹp của người Việt Nam, từ đó lan tỏa ra quốc tế.

“Chạm về tĩnh lặng-Nơi năng lượng chữa lành” là nơi giữa cuộc sống hối hả mọi người được trở về với thiên nhiên, đứng giữa rừng Sơn Trà, hay giữa biển cả bao la… có thể thấy lại chính mình trong những khoảng không gian đó. Và ở đó họ sẽ gặp được đồng điệu của trái tim mình trước vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên.

Khách du lịch quốc tế trải nghiệm làm sản phẩm thủ công tại các điểm du lịch thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

“Chạm về khoảnh khắc - Nơi sự kiện kiến tạo ký ức” sẽ cùng du khách hòa mình vào không khí lễ hội sôi động quanh năm, nơi mỗi sự kiện là một khoảnh khắc đáng nhớ, từ các lễ hội truyền thống đến sự kiện thể thao, giải trí mang tầm quốc tế.

“Chạm về Nguyên sơ – Nơi thiên nhiên kết nối,” hành trình trở về với rừng, biển và những không gian sinh thái đặc sắc, nơi du khách tìm lại sự kết nối thuần khiết với thiên nhiên thông qua du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, trekking, SUP, nghiên cứu thảo dược và trải nghiệm bản địa.

Và cuối cùng, “Chạm về Vị giác – Nơi ẩm thực xứ Quảng đánh thức giác quan” sẽ đưa bước chân du khách khám phá ẩm thực địa phương như một di sản sống, kết hợp trải nghiệm nấu ăn, giao lưu cùng nghệ nhân ẩm thực, bản đồ ẩm thực và các lễ hội tôn vinh hương vị xứ Quảng.

- Trong số những “điểm chạm” của Đà Nẵng, địa phương đang đẩy mạnh du lịch chữa lành, bà có thể nói gì về sản phẩm đặc biệt này ?

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm: Ai trong chúng ta cũng đều cần những giây phút tĩnh tâm, chữa lành thân-tâm-trí, thì du lịch năng lượng chính là sản phẩm mà mọi người có thể kết nối sâu sắc với giá trị thực của bản thân.

Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Đặc biệt, ở những giá thực đó, mỗi người có thể tạo thêm năng lượng cộng hưởng để sống không chỉ tốt hơn cho bản thân mà từ năng lượng tích cực hấp thu được sẽ thức tỉnh để lan tỏa những điều tốt đẹp đến với xã hội và đến với mọi người.

Ở mảnh đất Đà Nẵng, khi mọi người dừng lại, thấu hiểu bản thân mình muốn gì, tâm mình đã vững, lòng mình đã an và mong muốn chia sẻ điều đó với cộng đồng thì sẽ truyền những nguồn năng lượng tích cực để thế giới có nhiều hơn những điều tươi đẹp. Mọi người sẽ trở về đúng là chính mình, không sao chép với đúng nghĩa “nguyên bản.”

Thông qua các chương trình thu hút khách du lịch năm 2026, Đà Nẵng hướng đến định vị: Không chỉ để đến, mà để sống cùng, cảm nhận và quay trở lại.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của bà./.

