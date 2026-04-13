Đồng Nai: Xe đầu kéo bị lật, đè vào ôtô con làm 1 người tử vong

Ngày 13/4, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm giữa xe đầu kéo chở đá và xe ôtô con khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, xe đầu kéo biển kiểm soát 60C-643.83 kéo theo rơ moóc 60R-068.45 lưu thông trên đường Bùng Binh (phường Trảng Dài), hướng đi đường ĐT 768, bất ngờ xảy ra va chạm với một ôtô con (chưa rõ danh tính tài xế).

Cú va chạm mạnh khiến ôtô con lao xuống mương ven đường rộng hơn 4m, sâu gần 2m. Sau đó, xe đầu kéo bị lật nghiêng, đè lên ôtô con khiến tài xế mắc kẹt bên trong. Tại hiện trường, đá trên thùng xe đầu kéo ben vương vãi phủ kín mương.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe đầu kéo ben cùng người dân địa phương nỗ lực tìm cách cứu tài xế xe ôtô con nhưng không thể tiếp cận nạn nhân.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng điều động hai xe cứu hộ đến hiện trường, tiến hành nâng xe đầu kéo để đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.



