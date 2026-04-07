Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Lâm Đồng

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 29/CĐ-TTg ngày 7/4/2026 gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung công điện như sau:

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 6/4/2026 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Km16+300 đường ĐT.715 thuộc địa phận thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng do xe ôtô chở khách mang biển kiểm soát 86H-045.16 tự lật xe, hậu quả làm chết 4 người, bị thương một số người.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và lực lượng Công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn;

b) Trực tiếp chủ trì tổ chức họp với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập; đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn giao thông nêu trên theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

c) Chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với xe ô tô thuộc phạm vi quản lý trong vụ tai nạn nêu trên, nhất là kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện, thời gian lái xe liên tục của các tài xế, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến đường địa phương...; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm (nếu có).

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

2. Bộ trưởng Bộ Công an

a) Chỉ đạo Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên; lưu ý xử lý nghiêm đối với lái xe, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân có liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, việc chấp hành quy định của lái xe... trong vụ tai nạn nêu trên;

b) Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ôtô, đặc biệt là xe chở hàng, chở người số lượng lớn; rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ôtô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định về kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện.

3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát, tổ chức chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, nhất là các tuyến quốc lộ phân cấp cho các địa phương quản lý, tăng cường công tác cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là các tuyến đường đèo dốc; chỉ đạo các địa phương rà soát về điều kiện an toàn của phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ, động viên các nạn nhân sớm ổn định tinh thần tích cực điều trị. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; chủ động có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho Nhân dân;

b) Rà soát, sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn đối với các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt lưu ý các tuyến đường quốc lộ được phân cấp quản lý, đường địa phương...; tăng cường cảnh báo nguy hiểm trên các tuyến đường để phòng tránh tai nạn đối với người tham gia giao thông.

5. Giao Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo dõi các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ tại Công điện này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

