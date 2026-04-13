Chiều 13/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính Công an nhân dân (17/4/2046-17/4/2026) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba.

Tại lễ kỷ niệm, lực lượng Tài chính Công an nhân dân đã vinh dự đón nhận lẵng hoa và món quà ý nghĩa là bức tượng Bác Hồ về thăm quê, thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Dự và chỉ đạo lễ kỷ niệm có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đọc diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính nêu rõ: Cách đây đúng 80 năm, ngày 17/4/1946, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Nghị định số 331 thành lập một quỹ ứng tại Nha Công an để đảm bảo chi tiêu cho những nhiệm vụ cần thiết; cùng với đó, tổ chức tài chính đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân được hình thành. Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, ngày 17/4 hằng năm được Bộ Công an xác định là Ngày truyền thống của lực lượng Tài chính Công an nhân dân.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, sau nhiều lần thay đổi về tên gọi và tổ chức, đến nay, lực lượng Tài chính Công an nhân dân được hoàn thiện theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tổ chức bài bản từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương.

Công tác tài chính trở thành một bộ phận quan trọng trong tổ chức và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Hoạt động tài chính Công an nhân dân cũng có những bước phát triển rõ nét, chuyển mạnh từ phương châm "phục vụ" sang "chủ động đảm bảo," đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác.

Trong các giai đoạn phát triển, nhất là những năm trở lại đây, lực lượng Tài chính Công an nhân dân đã có những bước tiến vượt bậc, chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chiến lược mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó, đạt nhiều thành tựu nổi bật, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tạo nền tảng vững chắc xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang gắn và trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Cục Kế hoạch và Tài chính.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bộ trưởng Lương Tam Quang biểu dương, khen ngợi những đóng góp tích cực và có hiệu quả của lực lượng Tài chính Công an nhân dân trong 80 năm qua. Bộ trưởng nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng xác định mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong phát biểu tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 1/2026 nhấn mạnh yêu cầu: "Có lộ trình cụ thể xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, về đích sớm nhất trước năm 2030." Đây là yêu cầu rất cao, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, có hiệu quả của cấp ủy các cấp trong Công an nhân dân, trong đó vai trò, trách nhiệm của Cục Kế hoạch và Tài chính và lực lượng Tài chính Công an nhân dân hết sức quan trọng và vẻ vang.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị một số công tác trọng tâm trong thời gian tới. Đó là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác tài chính Công an nhân dân theo hướng chủ động, hiện đại, thật sự tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu công tác Công an.

"Tài chính chủ động" là yêu cầu rất cao, từ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, kịp thời phát hiện, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy Công an các cấp huy động nguồn lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chủ động đề xuất phân bổ nguồn lực trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách đã được xác định; chủ động phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn việc sử dụng hiệu quả nguồn lực theo đúng quy định, gắn với công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí...

Về vấn đề "Tài chính hiện đại," cần khẩn trương chuyển đổi phương thức quản lý tài chính, tài sản công từ "truyền thống" sang "hiện đại"; xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản công trong Công an nhân dân bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống, đồng bộ, thống nhất, dùng chung"; sớm thực hiện mọi quyết định về quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản công đều được tham mưu, đề xuất dựa trên cơ sở dữ liệu khoa học, chặt chẽ, hiệu quả.

Về các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Công an nhân dân hiện đại về đích trước năm 2030, Cục Kế hoạch và Tài chính và lực lượng Tài chính phải xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ trong công tác chiến lược này, phát huy cao độ tính chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tham mưu, thúc đẩy triển khai vượt các mục tiêu đề ra. Công tác kế hoạch và tài chính phải trở thành "mũi giáp công" quan trọng, lực lượng chủ công, nòng cốt góp phần thực hiện tự chủ chiến lược về an ninh và tăng cường tiềm lực an ninh theo đúng chủ trương của Đảng...

Lực lượng Tài chính Công an nhân dân cần khẩn trương trao đổi, thảo luận, sớm có đề xuất cụ thể với Đảng ủy Công an Trung ương về Chiến lược phát triển tiềm lực an ninh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng./.

