Tăng tốc số hóa, kiến tạo không gian phát triển mới phục vụ người dân

Không chỉ là xu hướng, chuyển đổi số đang được Tây Ninh xác định là động lực quan trọng để bứt phá trong giai đoạn mới.

Từ xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số đến hình thành xã hội số, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng suất, hiệu quả quản lý và chất lượng cuộc sống người dân.

Lấy người dân làm trung tâm

Chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở cơ quan quản lý mà đang lan tỏa đến từng người dân. Việc ứng dụng công nghệ góp phần rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ, tăng tính minh bạch, giảm tiếp xúc trực tiếp, qua đó cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tại xã Bến Cầu, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được triển khai hiệu quả.

Quý 1/2026, xã tiếp nhận và giải quyết 6.702 hồ sơ, 100% đúng và trước hạn, rút ngắn 30-40% thời gian xử lý; mức độ hài lòng đạt trên 99%.

Tất cả cán bộ, công chức sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số; các Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt định danh điện tử.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Tây Ninh theo hướng nhanh gọn, minh bạch. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Theo ông Hồ Võ Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bến Cầu, với định hướng phát triển hài hòa giữa kinh tế-xã hội-môi trường và tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong cải cách hành chính, địa phương đang từng bước hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, xây dựng nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026-2030.

Xã xác định rõ quan điểm phát triển lấy người dân làm trung tâm, phát huy nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, hướng tới xây dựng bộ máy chính quyền liêm chính, hiệu lực, hiệu quả.

“Chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà phải trở thành lợi ích thiết thực cho từng người dân. Khi người dân thấy tiện lợi, họ sẽ chủ động tham gia,” ông Hồ Võ Thái Bình nhấn mạnh.

Tương tự tại nhiều địa phương, người dân đã dần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chủ động thực hiện thủ tục hành chính ngay tại nhà thông qua điện thoại hoặc máy tính.

Đầu tư hạ tầng số, nền tảng chuyển đổi số toàn diện

Trong lộ trình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tây Ninh xác định hạ tầng số và dữ liệu số là “xương sống” của chuyển đổi số toàn diện.

Tỉnh tập trung đầu tư, nâng cấp mạng viễn thông, mở rộng phủ sóng băng rộng, từng bước triển khai 5G; đồng thời xây dựng các nền tảng số và hệ thống dữ liệu dùng chung, bảo đảm kết nối, liên thông giữa các cơ quan, đơn vị.

Nâng cao năng lực sử dụng thiết bị số cho cán bộ, công chức, viên chức, góp phần cải thiện chất lượng phục vụ người dân. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Việc chuẩn hóa, số hóa và khai thác hiệu quả dữ liệu được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn tới.

Song song đó, tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin quy mô lớn, tích hợp các nền tảng dữ liệu, hướng tới mục tiêu 100% cơ sở dữ liệu được kết nối và chia sẻ thông suốt.

Đặc biệt, Tây Ninh dành nguồn lực đáng kể để đầu tư hạ tầng công nghệ cho các cơ quan trong hệ thống chính trị, thể hiện quyết tâm chuyển đổi số bằng những hành động cụ thể, có lộ trình rõ ràng.

Theo ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, địa phương triển khai chuyển đổi số đồng bộ trên ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, với mục tiêu đến năm 2030 thuộc nhóm các địa phương có thứ hạng cao về chuyển đổi số.

Các cơ quan nhà nước hướng tới hoạt động hiệu lực, hiệu quả dựa trên dữ liệu số và công nghệ số; doanh nghiệp ứng dụng toàn diện công nghệ số trong quản trị, sản xuất, kinh doanh.

Người dân, doanh nghiệp được phổ cập kỹ năng số, sử dụng dịch vụ số; từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo ra giá trị mới, thể hiện vai trò chủ thể trong quá trình phát triển.

Cảnh sát Giao thông Tây Ninh ứng dụng chuyển đổi số trong kiểm soát vi phạm, góp phần giảm tai nạn giao thông. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Đặc biệt, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các nền tảng số, xem đây là công cụ cốt lõi trong quản trị công, hỗ trợ ra quyết định chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện năng suất và chất lượng giải quyết công việc của chính quyền các cấp. Trong đó, phát triển kinh tế số và xã hội số là động lực trung tâm, then chốt để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đây cũng là đột phá chiến lược trong đổi mới mô hình phát triển, hiện đại hóa phương thức quản trị, điều hành và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Theo lộ trình, giai đoạn 2026-2027, Tây Ninh phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% thông tin, giấy tờ liên quan đến sản xuất, kinh doanh chỉ phải cung cấp một lần; 95% người dân và doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Giai đoạn 2028-2030, tỷ lệ hài lòng đạt 99%; 50% dịch vụ công trực tuyến thiết yếu được triển khai ở mức chủ động, có sự hỗ trợ của AI để “cá thể hóa;” 100% cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở đúng chuẩn; 100% hồ sơ được số hóa; 80% dữ liệu được khai thác, sử dụng lại hiệu quả.

Để đạt mục tiêu, Tây Ninh đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, nhất là ở các lĩnh vực thiết yếu; triển khai giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính; phát triển dữ liệu số và nhân lực số được chú trọng, tạo nền tảng cho chuyển đổi số bền vững.

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống và sự đồng thuận của người dân, chuyển đổi số tại Tây Ninh đang chuyển từ “khởi động” sang “tăng tốc.”

Người dân ứng dụng khoa học công nghệ trong thu hoạch, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Địa phương từng bước đổi mới tư duy, phương pháp làm việc từ “hành chính thụ động” sang “chủ động kiến tạo, phục vụ nhân dân.” Song song đó, phong trào “Bình dân học vụ số” được đẩy mạnh, giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục nhanh gọn, minh bạch, giảm thời gian và chi phí.

Tây Ninh tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số và hệ thống thông tin; bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu giữa các cấp chính quyền; khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, đặc biệt là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

Việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ, chuẩn hóa quy trình và số hóa tài liệu lưu trữ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp./.

