Robot TBM hoàn tất khoan ngầm tuyến metro Nhổn-Ga Hà Nội

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, máy đào hầm TBM số 2 mang tên “Táo Bạo” đã về đích an toàn tại ga ngầm S12-Ga Hà Nội, hoàn thành toàn bộ hành trình khoan hầm đoạn đi ngầm của Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội.

Vào cuối ngày 13/4, TBM số 2 mang tên “Táo Bạo” là robot đào hầm cuối cùng hoàn thành tuyến hầm dài khoảng 4km, đi qua 4 ga ngầm gồm: S9 Kim Mã, S10 Cát Linh, S11 Văn Miếu và S12 ga Hà Nội.

Trước đó, máy TBM số 1 mang tên “Thần tốc” đã hoàn thành khoan ống hầm thứ nhất vào ngày 1/12/2025. Việc hoàn thành hầm thứ hai giúp nối thông toàn bộ tuyến hầm của dự án.

TBM số 2 bắt đầu hành trình từ ga S9 Kim Mã ngày 3/2/2025, lần lượt đi qua ga S10 ngày 15/9/2025, ga S11 ngày 13/1/2026 và hoàn thành tại ga S12 ngày 13/4/2026.

Trong quá trình thi công, máy hoạt động ổn định, lắp đặt hàng nghìn vòng vỏ hầm, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn cho các công trình trên mặt đất, kể cả tại khu vực đông dân cư và có nhiều công trình di sản.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết phần ngầm của dự án gồm 4km hầm, 4 ga ngầm và 1 giếng thoát hiểm hiện đạt khoảng 63% khối lượng, trong đó gói thầu CP03 đạt 76,69%.

Các đơn vị đang tiếp tục thi công các hạng mục còn lại như kết cấu trong hầm, dốc hạ ngầm (RAMP), các ga ngầm, đường chuyển làn và thi công hoàn thiện đường ven hồ Thủ Lệ.

Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội là công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô, có vai trò giảm ùn tắc, nâng cao năng lực vận tải công cộng và góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển đô thị bền vững.

Trong suốt quá trình thi công, dự án áp dụng hệ thống quan trắc địa kỹ thuật hiện đại để theo dõi dịch chuyển, sụt lún và bảo đảm ổn định các công trình trên bề mặt.

Theo Ban Quản lý, hai máy TBM sử dụng cho dự án do hãng Herrenknecht (Đức) sản xuất, dài hơn 100m, nặng khoảng 850 tấn, vận hành theo công nghệ cân bằng áp lực đất (EPB), cho phép đào và lắp đặt vỏ hầm đồng thời, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới môi trường và khu vực xung quanh.

Việc hoàn thành toàn bộ công tác khoan hầm là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ thi công hầm hiện đại của các đơn vị tham gia dự án tại Việt Nam./.

