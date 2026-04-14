Từ ngày 19-20/4, khả năng xuất hiện đợt triều cường ở ven biển Đông Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-20/4, ven biển Đông Nam Bộ khả năng xuất hiện đợt triều cường với mức nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu là 3,8-3,9m.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 2-4 giờ (ngày 19/4) và 14-17 giờ (ngày 20/4), vùng chịu ảnh hưởng thuộc khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao.

Ngoài ra, khu vực ven biển Bắc Bộ (tại trạm Hòn Dáu), mực nước lớn nhất có thể đạt 3,6-3,7m vào khoảng 18-23 giờ các ngày từ 21-24/4; ven biển Trung Bộ (tại trạm Quy Nhơn) mực nước lớn nhất có thể đạt 2,1-2,2m vào khoảng 11-14 giờ các ngày 20-23/4; ven biển Tây Nam Bộ (trạm Phú Quốc) mực nước lớn nhất có thể đạt 1,2-1,3m vào khoảng 20-22 giờ các ngày từ 21-23/4.

"Triều cường kết hợp với nước dâng do gió có thể gây ngập úng ở khu vực trũng thấp, ven sông vào thời gian trưa, chiều tối và đêm. Đối với khu vực Bắc Bộ cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều cường rút, nguy hiểm cho các hoạt động hàng hải và du lịch biển nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm," Trưởng phòng Dự báo hải văn Bùi Mạnh Hà lưu ý.

Triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông thuộc khu vực trên. Ngoài ra, triều cường cao trong giai đoạn này còn làm gia tăng xâm nhập mặn trong nội đồng.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường lớn gây ngập úng trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng, triển khai việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại; thông báo cho chủ phương tiện vận tải thủy về ngập úng để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.../.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu loạt giải pháp phòng chống ô nhiễm, ngập úng Trong các quy hoạch thủy lợi, tùy đặc điểm địa hình, khí tượng, thủy văn, lũ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phân tích nguyên nhân và xác định giải pháp phòng, chống ngập úng phù hợp.