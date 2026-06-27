Bản Khun: Điểm đến du lịch cộng đồng giữa đại ngàn Tuyên Quang

Giữa những tầng núi đá và rừng xanh thẳm, bản Khun, xã Bằng Lang thuộc Tuyên Quang hiện lên như một khoảng lặng yên bình của miền sơn cước.

Không ồn ào hay náo nhiệt, bản làng nhỏ nép mình bên ruộng bậc thang, dòng suối mát và những nếp nhà sàn truyền thống, tạo nên một không gian nguyên sơ hiếm có.

Bức tranh thiên nhiên nguyên sơ giàu sức hút

Con đường dẫn vào Bản Khun uốn lượn theo triền núi, một bên là rừng già xanh thẳm, một bên là thung lũng ruộng nương trải dài. Mỗi mùa, nơi đây lại khoác lên mình một vẻ đẹp riêng: Xuân về sương sớm bảng lảng quanh mái nhà sàn, Hè đến lúa non xanh mướt phủ kín ruộng bậc thang, còn mùa Thu lại vàng óng trong hương lúa chín.

Không gian ấy không chỉ tạo nên bức tranh thiên nhiên mộc mạc mà còn mở ra tiềm năng lớn cho du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng cộng đồng, khi du khách có thể hòa mình trọn vẹn vào nhịp sống vùng cao chậm rãi, an yên.

Bản sắc văn hóa - “linh hồn” của du lịch cộng đồng

Điểm đặc biệt của Bản Khun nằm ở sự giao thoa văn hóa của các dân tộc Tày, Nùng, Dao và La Chí. Những ngôi nhà sàn truyền thống nằm xen giữa vườn cây, nương ngô, khói bếp chiều lan tỏa cùng tiếng trẻ nhỏ tạo nên khung cảnh bình yên đậm chất bản làng.

Biểu diễn hát Then, đàn Tính. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Trong không gian ấy, các giá trị văn hóa vẫn được gìn giữ nguyên vẹn: tiếng đàn tính, làn điệu Then, các lễ hội như lễ mừng cơm mới, lễ cúng thần rừng hay nghi lễ cấp sắc… tất cả trở thành “tài sản vô giá” để phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

Hướng đi “làng du lịch hạnh phúc”

Những năm gần đây, Bản Khun được định hướng phát triển theo mô hình “làng du lịch hạnh phúc”, lấy người dân làm trung tâm. Nhiều hộ gia đình đã cải tạo nhà sàn thành homestay, vừa đón khách vừa giữ gìn kiến trúc truyền thống.

Định hướng phát triển du lịch tại Bản Khun đặt trên nền tảng bảo tồn cảnh quan tự nhiên và văn hóa bản địa. Người dân được khuyến khích duy trì nhà sàn truyền thống, phát triển nghề thủ công, đồng thời khai thác giá trị văn hóa trong sinh hoạt và lễ hội để phục vụ du lịch.

Trải nghiệm đa dạng giữa núi rừng

Không chỉ có cảnh quan đẹp, Bản Khun còn mang đến nhiều trải nghiệm đặc sắc cho du khách. Một trong những điểm đến nổi bật là hang Bó Mì – hang động với hệ thống nhũ đá hình thành hàng triệu năm, không gian mát lạnh quanh năm và gắn với nhiều truyền thuyết địa phương.

Bên cạnh đó, du khách còn có thể khám phá các điểm đến tự nhiên như rừng cọ Khuổi Dầu, thác Vàng Lìn, thảo nguyên Xung Khuất - những không gian giàu tiềm năng cho du lịch khám phá và trải nghiệm thiên nhiên.

Du lịch gắn với đời sống người dân

Hoạt động trong ngày hội mừng cơm mới. Ảnh minh họa. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Điểm hấp dẫn của Bản Khun không chỉ nằm ở cảnh sắc mà còn ở chính đời sống cộng đồng. Du khách có thể cùng người dân cấy lúa, thu hoạch nông sản, nướng cá suối bên bếp lửa, hay học đan quẩy tấu, dệt thổ cẩm.

Ẩm thực địa phương cũng là một điểm nhấn với xôi ngũ sắc, gà đồi, rau rừng, cá suối nướng, thịt lợn bản và rượu ngô thơm nồng - tất cả đều mang đậm hương vị núi rừng, được chế biến từ nguyên liệu do chính người dân nuôi trồng.

Sức hút từ sự chân thành và bền vững

Thời gian qua, Bản Khun đã đón nhiều đoàn khách quốc tế, trong đó có đại diện Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Các đoàn khách đánh giá cao mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và cảnh quan tự nhiên.

Theo lãnh đạo xã Bằng Lang, định hướng trong thời gian tới là tiếp tục nâng cao kỹ năng làm du lịch cho người dân, cải thiện cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh quảng bá, nhằm đưa Bản Khun trở thành điểm đến tiêu biểu của du lịch cộng đồng vùng cao.

Điểm sáng mới trên bản đồ du lịch Tuyên Quang

Từ một bản làng nhỏ giữa đại ngàn, Bản Khun đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch cộng đồng của tỉnh. Không phát triển ồ ạt hay đô thị hóa, nơi đây chọn con đường bền vững - lấy văn hóa làm nền tảng, lấy thiên nhiên làm lợi thế và lấy con người làm trung tâm.

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, Bản Khun vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, chân thành và giàu bản sắc. Chính điều đó khiến nơi đây không chỉ là điểm đến, mà còn là nơi để cảm nhận sự bình yên nguyên sơ của núi rừng Đông Bắc./.

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