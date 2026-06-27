Hang Mũi Trâu: Viên “ngọc thô” nơi cửa biển bắc trung bộ

Nằm bên cửa biển Lạch Quèn, dưới chân núi Mảnh Sơn (xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) hang Mũi Trâu là thắng cảnh thiên nhiên độc đáo khi sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, hài hòa giữa những yếu tố biển cả, núi non và hang động kỳ thú được thiên nhiên tạo tác qua hàng triệu năm.

Những năm gần đây, cứ vào dịp Hè, điểm đến này thu hút đông đảo du khách từ khắp mọi miền đất nước tìm về tham quan, khám phá và chiêm ngưỡng để thỏa mãn niềm đam mê trải nghiệm.

Tuyệt tác của tạo hóa

Từ sáng sớm, khi mặt trời vừa nhú lên từ phía xa đường chân trời hướng biển, từng đợt sóng bạc đầu đã miệt mài vỗ vào những ghềnh đá dưới chân núi Mành Sơn.

Trong làn gió và hơi sương mang vị mặn của đại dương, nhánh núi đá lớn nơi cửa biển Lạch Quèn nhô ra phía biển hiện lên sừng sững.

Càng đến gần, hai hốc đá lớn đối xứng nhau dưới chân nhánh núi tạo thành hình dáng giống chiếc mũi của một con trâu khổng lồ vục đầu xuống biển uống nước. Âm thanh nước biển dội vào hai hốc đá tựa như con trâu đang thở. Cũng bởi hình thù và âm thanh này mà người dân địa phương từ bao đời nay đã gọi địa danh này là hang Mũi Trâu.

Trải qua quá trình kiến tạo địa chất hàng triệu năm bị bào mòn của gió, xâm thực của sóng biển và phong hóa đất đá, những khối đá có kích thước khác nhau bên ghềnh đá, bao quanh khu vực hang Mũi Trâu hằn in dấu tích, tạo nên vô số những đường nét, mảng màu và hình dáng kỳ lạ. Trong đó nổi bật nhất là một khối đá khổng lồ có dáng hình một con rùa đang bò trên ghềnh đá.

Từ trên các mỏm đá cao nhìn xuống, bức tranh thiên nhiên đầy sức sống hiện lên rất rõ ràng. Những con thuyền ra, vào cửa lạch như lướt trên mặt nước lấp lánh nắng.

Dọc bờ biển, từng tốp ngư dân tất bật cào ngao, bắt sứa.... tạo nên vẻ đẹp riêng trong nhịp lao động bình dị nơi cửa biển. Phía xa, hòa trong màu xanh bất tận của nước biển xanh thẫm là những tàu thuyền của ngư dân đang đánh cá.

Bước qua cửa hang với 2 ngách chính, có kích thước cao, rộng kiểu “vòm ếch”, du khách sẽ “lạc” vào không gian bên trong hang Mũi Trâu có sức chứa hàng trăm người. Tại đây, ngoài một vùng vịnh nhỏ thông ra biển cả là hệ thống các khoang đá và ngách nhỏ nối tiếp nhau.

Có đoạn trần hang vươn cao, tạo cảm giác rộng lớn như một đại sảnh tự nhiên. Có đoạn lại thu hẹp, quanh co, khiến du khách không khỏi tò mò trước những điều bí ẩn phía trước. Nhiều khối đá mang hình thù độc đáo hiện ra như những tác phẩm điêu khắc sống động.

Đặc biệt, tiếng sóng từ ngoài khơi vọng vào lòng hang tạo nên âm thanh trầm hùng, liên hồi. Mỗi đợt sóng xô vào vách đá lại vang lên những thanh âm khác nhau, khiến không gian càng thêm huyền bí.

Nhìn từ hang Mũi Trâu có thể bắt gặp các tàu, thuyền của ngư dân lưu thông trên sông Mai Giang, đi qua cửa biển Lạch Quèn. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Chiều muộn, khi mặt trời dần khuất sau những dãy núi phía xa, ánh hoàng hôn nhuộm vàng các vách đá bên cửa hang. Sóng biển vẫn không ngừng xô bờ, để lại những lớp bọt trắng dưới chân ghềnh đá. Giữa không gian khoáng đạt của biển trời, hang Mũi Trâu như một tuyệt tác của tạo hóa, vừa mạnh mẽ, vừa bình yên.

Ngư dân Lê Văn Dũng, làng biển Sơn Hải, xã Quỳnh Phú cho biết, hang Mũi Trâu từ lâu đã gắn bó với đời sống cư dân các làng biển nơi đây.

Mỗi khi tàu, thuyền trở về đất liền sau hành trình khai thác hải sản dài ngày, ngư dân thường nhìn vào nhánh núi đâm xuống biển của dãy Mành Sơn - nơi có hang Mũi Trâu - để chạy đúng luồng tuyến, vượt cửa biển, cửa lạch để vào khu neo đậu. Hang Mũi Trâu cứ lặng lẽ hiện diện như người bạn đồng hành của ngư dân.

Chị Hoàng Thị Phượng, làng biển Sơn Hải, xã Quỳnh Phú chia sẻ, vào mùa Hè, những ngày thời tiết nắng nóng, oi bức người dân làng các làng biển Sơn Hải, Minh Sơn, Đức Xuân, Tiến Mỹ... ra hang Mũi Trâu để hóng mát, nghỉ ngơi rất đông.

Khi thủy triều xuống thấp, con đường mòn ven biển len lỏi qua bãi đá, ghềnh đá lộ ra, rất thuận lợi cho việc tiếp cận hang Mũi Trâu. Sau thời gian gần 4 giờ đồng hồ thì thủy triều mới dâng lên, phủ lấp con đường tiếp cận cửa hang.

Sức hút của hang Mũi Trâu

Theo người dân địa phương, chỉ vài năm trở lại đây, hang Mũi Trâu mới được du khách biết đến và trở thành điểm dừng chân hấp dẫn trên hành trình khám phá biển Nghệ An.

Vào dịp Hè, từ tháng 4 trở đi, mỗi ngày, hang Mũi Trâu thu hút hàng chục đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm, khám phá, tận hưởng không khí biển trong lành.

Lý giải về điều này, chính quyền địa phương xã Quỳnh Phú (Nghệ An) cho hay, trước đây việc tiếp cận hang Mũi Trâu chủ yếu di chuyển bằng thuyền nhỏ có gắn động cơ, xuất phát từ bãi biển Quỳnh Anh đi vòng qua núi Rồng.

Việc di chuyển bằng thuyền nhỏ có những bất tiện là mỗi lần đi, lượng người chở được rất ít, chi phí khá tốn kém và nhiều người không quen di chuyển trên biển sẽ dễ bị say sóng, buồn nôn, nhất là trẻ nhỏ.

Nhìn từ trên cao, khu vực hang Mũi Trâu như một khuôn mặt người đang nhìn ra biển, cửa hang ngập trong nước khi thủy triều dâng cao. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Từ khi tuyến ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) hoàn thành, việc di chuyển bằng đường bộ đến hang Mũi Trâu rất thuận lợi. Khi đến cầu Lạch Quèn, du khách tiếp tục di chuyển bằng ôtô con, xe khách loại vừa và nhỏ xuống tận làng biển.

Từ đây, du khách đi bộ dọc bờ biển bằng phẳng, quanh năm sóng vỗ và đoạn lối mòn qua ghềnh đá khoảng hơn 300m là đến hang Mũi Trâu.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Thu, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đoàn mình có hơn 10 người, lần đầu đến tham quan hang Mũi Trâu nên ai cũng hào hứng trước vẻ đẹp hoang sơ nhưng hấp dẫn nơi đây.

Chúng tôi đã khám phá các ngóc ngách trong lòng hang, cùng nhặt vỏ sò, ốc biển trong vùng vịnh nhỏ, leo lên ghềnh đá, ra mép sóng và chụp rất nhiều ảnh làm kỷ niệm. Ấn tượng nhất là không gian nơi đây rất khoáng đạt, khí hậu trong lành, mát mẻ, cảnh sắc đa dạng, hài hòa.

Anh Lê Anh Tuấn, du khách đến từ xã Giai Lạc, Nghệ An chia sẻ, hành trình khám phá bên trong hang cho anh những trải nghiệm rất hấp dẫn.

Thủy triều xuống thấp, những mỏm đá lộ ra, mở lối cho du khách tiến sâu vào lòng hang. Không gian trong hang mát lạnh, đối lập hoàn toàn với cái nắng gay gắt bên ngoài.

Ánh sáng len qua các khe đá trên cao, tạo thành những dải sáng lung linh phản chiếu trên vách đá và mặt nước. Từ trong hang nhìn ra biển, những con thuyền đang vươn khơi tạo những điểm nhấn rất đẹp.

Điều níu chân du khách chính là vẻ đẹp tự nhiên nguyên bản của hang Mũi Trâu mà ít nơi còn giữ được.

Theo chính quyền địa phương xã Quỳnh Phú (Nghệ An), việc gia tăng lượng khách tham quan về hang Mũi Trâu ngày một nhiều đã mở ra cơ hội phát triển các loại hình dịch vụ kinh doanh phục vụ du khách, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho địa phương, nhất là ở các làng biển.

Hiện nay, nhiều hộ dân sinh sống 2 bên đường từ cầu Lạch Quèn đến hang Mũi Trâu đã mở quán, cửa hàng tạp hóa để bán bánh kẹo, nước giải khát, đồ dùng cá nhân, thiết yếu... cho du khách.

Đưa địa danh hang Mũi Trâu lên bản đồ du lịch biển Quỳnh, du lịch biển Nghệ An là đích đến cần thiết trong định hướng phát triển lâu bền của địa phương.

Khi hoàn thành xây dựng ngọn hải đăng phía trên khu vực hang Mũi Trâu, địa phương sẽ quy hoạch, tôn tạo, sửa chữa tuyến đường đấu nối từ làng biển ra cửa lạch, tạo điều kiện cho du khách đi lại thuận tiện, dễ dàng khi đến điểm du lịch hang Mũi Trâu.

Cùng với việc “đánh thức” tiềm năng du lịch hang Mũi Trâu, địa phương cũng đặt ra yêu cầu bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn môi trường, bảo vệ hệ sinh thái ven biển và nâng cao ý thức của du khách khi đến tham quan, du lịch và người dân kinh doanh dịch vụ du lịch./.

Hang Mũi Trâu - địa điểm du lịch trải nghiệm lý tưởng tại Nghệ An Hang Mũi Trâu được hình thành qua hàng triệu năm phong hóa, bào mòn của sóng đối với hai mũi đá nhô ra biển, tạo ra hai lỗ khoét sâu vào đá trông giống như mũi trâu.