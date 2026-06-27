Lai Châu sẵn sàng "đánh thức tiềm năng", mở rộng cơ hội thu hút đầu tư

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 sẽ diễn ra ngày 30/6 tại Hà Nội, giới thiệu quy hoạch, chính sách ưu đãi và các dự án trọng điểm nhằm thu hút dòng vốn đầu tư mới.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 diễn ra vào ngày 30/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC), Hà Nội, được kỳ vọng tạo diễn đàn kết nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với chủ đề “Lai Châu - Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội”, sự kiện sẽ công bố Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; giới thiệu các cơ chế, chính sách ưu đãi và danh mục dự án trọng điểm mời gọi đầu tư.

Bên cạnh các hoạt động đối thoại, trao quyết định chủ trương đầu tư và ký kết hợp tác, hội nghị còn quảng bá tiềm năng du lịch, sản phẩm OCOP cùng bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương, góp phần xây dựng hình ảnh Lai Châu là điểm đến đầu tư hấp dẫn, phát triển xanh và bền vững./.