Thị trường vàng chờ tín hiệu mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ

Thị trường vàng khép lại tuần giao dịch từ ngày 22-27/6 với những diễn biến giằng co khi giá liên tục đảo chiều theo biến động của thị trường thế giới.

Trong bối cảnh đồng USD duy trì ở vùng cao, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa phát tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ và nhu cầu trú ẩn suy yếu, giới phân tích cho rằng thị trường vàng vẫn sẽ đối mặt với nhiều áp lực trong ngắn hạn.

Giá vàng SJC liên tục đảo chiều theo diễn biến quốc tế

Tuần giao dịch từ ngày 22-27/6 chứng kiến những nhịp tăng giảm khá mạnh của giá vàng SJC. Ngay trong sáng 22/6, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh tăng giá thêm 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, đưa giá vàng SJC lên 145,7-148,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Tuy nhiên, đà tăng không kéo dài lâu. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, giá vàng quay đầu giảm nhẹ 100.000 đồng/lượng, xuống còn 145,6-148,6 triệu đồng/lượng. Dù vậy, nếu so với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng SJC vẫn tăng khoảng 1,4 triệu đồng.

Giao dịch vàng. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Sang ngày 23/6, xu hướng giảm xuất hiện rõ nét hơn khi giá vàng trong nước chịu tác động từ đà lao dốc của thị trường quốc tế. Buổi sáng, vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng xuống còn 145-148 triệu đồng/lượng.

Đến cuối phiên chiều, giá tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng, lùi về 144-147 triệu đồng/lượng. Chỉ trong một ngày, vàng SJC mất tới 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Đến ngày 24/6, thị trường trong nước tạm thời ổn định khi các doanh nghiệp lớn duy trì mức niêm yết 144-147 triệu đồng/lượng suốt cả ngày, bất chấp giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống.

Dù vậy, sự phân hóa bắt đầu xuất hiện giữa các doanh nghiệp. Một số đơn vị mạnh tay hạ giá mua vào nhằm hạn chế rủi ro. Bảo Tín Minh Châu giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua, chỉ còn 142,5 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý cũng hạ giá mua xuống 143,7 triệu đồng/lượng.

Ngày 25/6, giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ. SJC giảm thêm 800.000 đồng/lượng, xuống còn 143,2-146,2 triệu đồng/lượng. Trong suốt phiên chiều, giá gần như không thay đổi dù vàng thế giới vẫn diễn biến tiêu cực.

Đến ngày 26/6, thị trường bắt đầu phục hồi theo đà tăng của giá vàng quốc tế. Buổi sáng, vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng lên 143,8-146,8 triệu đồng/lượng. Cuối phiên, giá tiếp tục tăng thêm 200.000 đồng/lượng, đạt 144-147 triệu đồng/lượng, cao hơn 800.000 đồng so với cuối ngày 25/6.

Đà hồi phục được nối dài trong phiên cuối tuần 27/6 khi giá vàng SJC tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, lên mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung cả tuần, giá vàng SJC biến động chủ yếu theo xu hướng của giá vàng thế giới, nhưng biên độ điều chỉnh trong nước thấp hơn nhờ nguồn cung ổn định và sự chủ động điều tiết giá từ các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Giá vàng thế giới chịu áp lực từ đồng USD

Thị trường vàng thế giới khép lại tuần giao dịch bằng tuần giảm thứ tư liên tiếp. Áp lực lớn nhất đến từ đồng USD duy trì ở vùng cao nhất trong hơn một năm và kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát.

Diễn biến tiêu cực xuất hiện ngay từ đầu tuần khi đồng bạc xanh liên tục tăng giá sau các phát biểu cứng rắn của giới chức Fed. Nhà đầu tư ngày càng tin rằng ngân hàng trung ương Mỹ vẫn chưa kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ, khiến dòng tiền tiếp tục rời bỏ các tài sản không sinh lời như vàng.

Đỉnh điểm của áp lực bán diễn ra trong phiên 24/6 khi giá vàng giao ngay giảm 3,3%, xuống còn 3.973,79 USD/ounce, lần đầu tiên xuyên thủng mốc tâm lý 4.000 USD kể từ tháng 11/2025. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 3,4%, xuống còn 4.008,80 USD/ounce.

So với mức đỉnh lịch sử 5.594,82 USD/ounce được thiết lập hồi cuối tháng 1/2026, giá vàng đã mất hơn 1.600 USD/ounce, phản ánh sự thay đổi đáng kể trong kỳ vọng của thị trường đối với chính sách tiền tệ Mỹ.

Sau cú giảm mạnh, vàng bắt đầu phục hồi trong hai phiên cuối tuần. Phiên 25/6, giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.032,74 USD/ounce khi chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ được công bố đúng như dự báo.

Các chuyên gia tại công ty dịch vụ tài chính High Ridge Futures nhận định rằng việc chỉ số PCE phần lớn đạt mức kỳ vọng là lý do chính giúp thị trường vàng duy trì được trạng thái ổn định trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh trọng tâm của thị trường trong tương lai vẫn sẽ tiếp tục dồn vào các áp lực lạm phát.

Đến phiên 26/6, kim loại quý tiếp tục bật tăng 1,3%, lên 4.077,64 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn tháng 8/2026 tăng 1,2%, chốt ở mức 4.096,30 USD/ounce.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Động lực chính đến từ việc đồng USD suy yếu sau khi dữ liệu PCE không vượt kỳ vọng. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 4,1% trong 12 tháng tính đến hết tháng 5, đúng như dự báo của giới phân tích. Điều này khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình tăng lãi suất của Fed.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 giảm từ khoảng 64% xuống còn 59%. Mặc dù vậy, mức xác suất này vẫn cho thấy thị trường chưa loại bỏ khả năng Fed tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn trong kiểm soát lạm phát.

Do đó, nhịp hồi phục cuối tuần được nhiều chuyên gia đánh giá chủ yếu mang tính kỹ thuật sau giai đoạn bán tháo mạnh trước đó, thay vì báo hiệu một xu hướng tăng mới.

Kim loại quý đang chịu sức ép khi đồng USD mạnh lên, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Bên cạnh đó, giới đầu tư đang ồ ạt đặt cược vào khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ngay trong năm nay sau khi cơ quan này phát đi thông điệp cứng rắn tại cuộc họp chính sách gần nhất.

Nỗi lo ngại về áp lực lạm phát kéo dài do tác động từ cuộc chiến tranh tại Iran càng củng cố thêm kịch bản này.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định việc thị trường định giá Fed sẽ tăng lãi suất ngay trong tháng 9/2026 tới, cùng với đồng USD vọt lên mức cao nhất trong 13 tháng và kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt, đang đè nặng lên kim loại quý.

Đối với vàng, ngưỡng hỗ trợ hiện nằm ngay dưới mức 3.900 USD/ounce. Tuy nhiên, lực mua từ các ngân hàng trung ương vẫn tiếp diễn nên kịch bản sụp đổ khó xảy ra. Thị trường có thể sẽ bước vào một giai đoạn củng cố kéo dài do dòng tiền đang tạm thời rời bỏ vàng.

Trước diễn biến này, các chuyên gia phân tích từ ngân hàng ING đã quyết định hạ dự báo giá kim loại quý này. Cụ thể, ING hiện ước tính giá vàng sẽ đạt trung bình 4.300 USD/ounce trong quý 3/2026 và 4.600 USD/ounce trong quý 4/2026, giảm mạnh so với các mức dự báo trước đó là 4.850 USD và 5.000 USD/ounce./.

Giá vàng trên thị trường thế giới trải qua tuần giảm giá thứ tư liên tiếp Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới giao ngay vẫn giảm 2,1%, đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp và có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất trong hơn bảy tháng.

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