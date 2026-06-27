Giá vàng ngày 27/6: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới đang hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp trong phiên giao dịch ngày 26/6, khi đồng USD duy trì sức mạnh và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ đẩy nhanh tiến trình tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý này.

Tính đến 7 giờ 52 phút ngày 26/6 GMT (14 giờ 52 phút ngày 26/6 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay gần như đi ngang ở mức 4.027,91 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 8/2026 giảm nhẹ 0,1%, xuống còn 4.043,40 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng dự kiến giảm khoảng 3,2%. Trước đó, trong phiên 24/6, kim loại quý này đã rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce lần đầu tiên kể từ tháng 11/2025.

Theo ông Wong, đợt điều chỉnh kéo dài nhiều tháng của giá vàng kể từ mức đỉnh lịch sử thiết lập vào cuối tháng 1/2026 có thể tiếp tục trong dài hạn, với khả năng giá giảm về vùng 3.400 USD/ounce.

Kể từ mức đỉnh kỷ lục 5.594,82 USD/ounce ghi nhận ngày 29/1, giá vàng hiện đã giảm khoảng 29%. Nguyên nhân chủ yếu là áp lực lạm phát gia tăng trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran khiến thị trường đặt cược nhiều hơn vào khả năng Fed nâng lãi suất.

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 27/6:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: