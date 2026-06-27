Ninh Bình khai mạc Tuần lễ trưng bày sản phẩm OCOP và nông sản an toàn

Tối 26/6, tại phường Phủ Lý, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Ninh Bình đã tổ chức khai mạc Tuần lễ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, nông sản an toàn của tỉnh Ninh Bình và các tỉnh, thành phố lân cận năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Ninh Bình cho biết hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có trên 1.000 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, nhiều sản phẩm đặc trưng đã đi vào tiềm thức của đông đảo người tiêu dùng.

Theo ghi nhận của các đơn vị có sản phẩm OCOP, giá trị sản phẩm tăng từ 10 - 30% sau khi được công nhận, doanh số bán hàng hằng năm tăng trưởng từ 5 - 20%.

Tuy nhiên, vẫn còn những điểm nghẽn cần tháo gỡ, đặc biệt là sự vào cuộc chủ động và tích cực hơn nữa của các chủ thể OCOP trong việc nâng cao năng lực tài chính, mở rộng sản xuất; xây dựng thương hiệu địa phương đủ mạnh, vươn tầm thương hiệu quốc gia; gắn kết giữa OCOP và di sản; tham gia sâu vào chuỗi phân phối, nhất là thương mại điện tử và chuyển đổi số; coi sản phẩm OCOP là đại sứ văn hóa kể những câu chuyện về bản sắc địa phương, của tỉnh Ninh Bình, tạo giá trị tăng cao.

Tuần lễ trưng bày có 60 gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, nông sản an toàn. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, nông sản an toàn có nguồn gốc rõ ràng; góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa, khuyến khích ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Đồng thời, cũng là dịp quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu của địa phương, thúc đẩy kết nối tiêu thụ sản phẩm và phát triển thị trường.

Tuần lễ sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 26/6 đến hết ngày 30/6./.

Sản phẩm OCOP đồng hành du lịch sinh thái: Động lực thúc đẩy văn hóa bản địa Việc đưa dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, điểm du lịch vào hệ thống phân hạng OCOP là cơ sở để các địa phương phát huy giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề và sản phẩm bản địa.