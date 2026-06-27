Công nghệ

Mỹ giới hạn phát hành các mô hình AI mới của OpenAI và Anthropic

Nhà Trắng đang tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp phát triển AI tiên tiến xây dựng cơ chế đánh giá những rủi ro an ninh quốc gia khi các mô hình AI ngày càng có năng lực mạnh hơn.

Phương Hoa
Biểu tượng Tập đoàn công nghệ Mỹ OpenAI. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng Tập đoàn công nghệ Mỹ OpenAI. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hai công ty trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu của Mỹ là OpenAI và Anthropic ngày 26/6 thông báo sẽ chỉ phát hành hạn chế các mô hình AI mới nhất sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tiến hành đánh giá rủi ro an ninh mạng đối với các sản phẩm này.

OpenAI thông báo mô hình AI mới mang tên GPT-5.6 Sol hiện chỉ được cung cấp cho một nhóm nhỏ khách hàng đã được chính quyền Mỹ phê duyệt. Công ty cho biết đây là biện pháp tạm thời trong giai đoạn thử nghiệm trước khi mở rộng khả năng tiếp cận trong những tuần tới.

Trong khi đó, Anthropic cho biết chính quyền Mỹ đã cho phép triển khai trở lại một phần mô hình Mythos 5, sau khi Bộ Thương mại Mỹ trước đó yêu cầu tạm dừng phát hành vì lo ngại liên quan đến an ninh mạng.

Theo Anthropic, Mythos 5 hiện được cung cấp cho một số đơn vị bảo vệ hạ tầng số và an ninh mạng đáng tin cậy, trong khi mô hình Fable 5 vẫn chưa được mở lại cho người dùng phổ thông.

Nhà Trắng cho biết đang tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp phát triển AI tiên tiến nhằm xây dựng cơ chế đánh giá những rủi ro an ninh quốc gia khi các mô hình AI ngày càng có năng lực mạnh hơn.

Đầu tháng Sáu, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp thiết lập khuôn khổ để Chính phủ Mỹ đánh giá các mô hình AI tiên tiến trong thời gian tối đa 30 ngày trước khi được phát hành rộng rãi.

Mặc dù việc tham gia được mô tả là tự nguyện, động thái này đánh dấu sự gia tăng đáng kể vai trò giám sát của chính phủ đối với ngành AI.

Các quan chức Mỹ đặc biệt quan ngại sau khi Anthropic cảnh báo rằng mô hình Mythos có khả năng phát hiện lỗ hổng phần mềm ở mức rất cao, làm dấy lên lo ngại công nghệ này có thể bị tin tặc lợi dụng để tấn công các hệ thống hạ tầng trọng yếu.

OpenAI cho biết GPT-5.6 Sol được thiết kế nhằm hỗ trợ phát hiện và khắc phục các điểm yếu an ninh mạng hiệu quả hơn là phục vụ các cuộc tấn công mạng. Tuy nhiên, công ty cũng thừa nhận vẫn tồn tại những rủi ro khó lường khi mô hình được kết hợp với các công cụ khác, do đó quyết định áp dụng các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt và triển khai theo từng giai đoạn.

Việc chính quyền Mỹ tăng cường giám sát các mô hình AI tiên tiến đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Một số nghị sỹ và chuyên gia công nghệ cho rằng quá trình phê duyệt hiện thiếu khuôn khổ pháp lý rõ ràng và có thể ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp AI Mỹ trong cuộc đua với các đối thủ quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#OpenAI #Trí tuệ nhân tạo #Anthropic Mỹ
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