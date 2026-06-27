Argentina gia nhập liên minh công nghệ của Mỹ để thúc đẩy AI

Ngày 26/6, Chính phủ Argentina đã chính thức gia nhập Pax Silica - sáng kiến hợp tác công nghệ quốc tế do Mỹ thúc đẩy nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng các khoáng sản chiến lược, năng lượng, chất bán dẫn và hạ tầng phục vụ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).

Pax Silica hiện quy tụ 35 quốc gia, trong đó có Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Israel, Anh, Đức, Chile, New Zealand và Paraguay.

Tên gọi của sáng kiến kết hợp từ tiếng Latin Pax (hòa bình) và Silica (silic) - vật liệu nền tảng trong sản xuất chip bán dẫn.

Việc Argentina gia nhập Pax Silica tiếp nối chuỗi thỏa thuận hợp tác với Washington trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược.

Tháng Hai vừa qua, Buenos Aires đã ký khuôn khổ hợp tác về khai thác và chế biến khoáng sản quan trọng với Mỹ. Trước đó, tháng 8/2024, hai bên cũng ký biên bản ghi nhớ về tăng cường quản trị, đầu tư và bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu.

Những bước đi này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Javier Milei thúc đẩy quan hệ đồng minh chặt chẽ với Mỹ và coi khai thác các mỏ lithium, đồng cùng các khoáng sản quan trọng khác là động lực thu hút đầu tư và đưa Argentina tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu./.

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