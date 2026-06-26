Hãng thông tấn Tân Hoa xã ra mắt từ điển Trí tuệ Nhân tạo

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 26/6, "Tân Hoa ngữ điển" (Từ điển Tân Hoa xã)-một công cụ thông tin chính trị uy tín dựa trên Trí tuệ Nhân tạo (AI) do hãng thông tấn Tân Hoa xã phát triển đã chính thức ra mắt.

Sự kiện đánh dấu một chương mới trong cuộc cải cách hệ thống của các cơ quan truyền thông chính thống.

"Tân Hoa ngữ điển" là một tác nhân thông minh học tập, nghiên cứu, phổ biến các lý luận đổi mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc, truyền bá tin tức thời sự có uy tín và lan tỏa những thông điệp tích cực.

Hiện nay, Trí tuệ Nhân tạo tạo sinh đang phát triển nhanh chóng, cùng với việc cải thiện đáng kể hiệu quả thu thập thông tin và dịch vụ tri thức, Trí tuệ Nhân tạo tạo sinh cũng mang đến những thách thức thực sự như khó khăn trong việc phân biệt tính xác thực của thông tin, sự hiện diện của những tuyên bố có vẻ hợp lý nhưng sai sự thật và khó khăn trong việc truy tìm nguồn gốc thông tin.

Đối với công chúng, việc tiếp cận các dịch vụ thông tin thông minh chính thống, đáng tin cậy, an toàn và có thể kiểm soát được đã trở thành một nhu cầu thực tế và cấp thiết.

Với 95 năm kinh nghiệm tích lũy trong việc đưa tin trên toàn khu vực, Tân Hoa xã đã tạo nên một kho tư liệu thông tin quý giá, thuần khiết và đáng tin cậy, cung cấp một "mảnh đất tri thức" sạch để đào tạo các mô hình chuyên nghiệp quy mô lớn.

Dựa trên các giá trị chính thống, "Tân Hoa ngữ điển" cung cấp 7 chức năng cốt lõi: học tư tưởng, truy tìm nguồn tin, truyền bá tin tức, đặt câu hỏi về tin tức, phân biệt đúng sai, làm rõ manh mối và viết bài.

Điều này cho phép người dùng tận hưởng các dịch vụ thông minh, đáng tin cậy, an toàn, chính xác và có thể truy vết trên toàn bộ chuỗi, giúp họ nắm bắt sự thật giữa những ý kiến trái chiều và tìm ra chân lý giữa những ồn ào tranh luận.

Từ góc độ kỹ thuật, "Tân Hoa ngữ điển" tập trung xây dựng một lộ trình công nghệ tiên tiến, ít gây hiểu nhầm trong lĩnh vực chính trị, đạt được độ tin cậy và khả năng kiểm soát trong toàn bộ quá trình xây dựng ngữ liệu, mô hình và suy luận, đồng thời nỗ lực giải quyết một số thách thức mà ngành công nghiệp mô hình quy mô lớn đang phải đối mặt.

Từ góc độ ứng dụng, "Tân Hoa ngữ điển" bao gồm các mô-đun chức năng như trả lời câu hỏi thông minh, thông báo đăng ký, cơ sở tri thức và diễn đàn tác nhân thông minh, bao trùm toàn bộ chuỗi nhu cầu từ nghiên cứu lý thuyết và trả lời câu hỏi bằng Trí tuệ Nhân tạo đến hiệu đính thông minh và soạn thảo văn bản chính thức, hỗ trợ toàn diện công tác quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả. Khi các chức năng của "Tân Hoa ngữ điển" tiếp tục được cải thiện, phạm vi hỗ trợ công nghệ của nó cũng sẽ tiếp tục mở rộng.

Giá trị của công nghệ nằm ở ứng dụng và chìa khóa để ứng dụng nằm ở hiệu quả. Ý nghĩa của "Tân Hoa ngữ điển" không chỉ nằm ở việc cung cấp một công cụ thông minh, mà còn ở việc khám phá những con đường mới giúp các phương tiện truyền thông chính thống nâng cao khả năng truyền thông và củng cố tư tưởng chủ đạo cũng như dư luận thông qua các phương tiện kỹ thuật số và thông minh.

Khi sự đổi mới trong truyền thông thúc đẩy các lý thuyết đổi mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc được khắc sâu hơn trong tâm trí người dân, khi các giá trị chủ đạo được tích hợp sâu sắc với công nghệ tiên tiến và khi các nguồn thông tin đáng tin cậy được kết nối hiệu quả với các dịch vụ thông minh, thì sức mạnh truyền thông, sức mạnh định hướng, tầm ảnh hưởng và uy tín của các phương tiện truyền thông chính thống sẽ có một nền tảng vững chắc hơn.

Trong bối cảnh làn sóng Trí tuệ Nhân tạo đang bùng nổ, tại thời điểm then chốt của sự chuyển đổi công nghệ hiện nay, các cơ quan truyền thông chính thống chỉ có thể nắm bắt thế chủ động và trở thành người dẫn đầu xu hướng bằng cách giữ vững tính chính thống và đổi mới, chủ động thích ứng với sự thay đổi, đảm bảo tiếng nói của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các giá trị chủ đạo được lan tỏa rộng rãi hơn, sâu sắc hơn đến lòng dân.

Việc ra mắt "Tân Hoa ngữ điển" đánh dấu chương mới trong cuộc cải cách mang tính hệ thống của các cơ quan truyền thông chính thống./.

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