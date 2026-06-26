Hàn Quốc lần đầu giữ vai trò tư lệnh trong tập trận hàng hải lớn nhất thế giới

Cuộc tập trận hải quân đa phương Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2026, cuộc tập trận hàng hải lớn nhất thế giới do Mỹ chủ trì, đã chính thức khai mạc ngày 25/6 (giờ Mỹ) và kéo dài đến hết ngày 31/7 tại khu vực Hawaii và Thái Bình Dương, với sự tham gia của khoảng 30.000 binh sỹ đến từ 30 quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, điểm đáng chú ý tại RIMPAC 2026 là Hải quân Hàn Quốc lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Tư lệnh Thành phần Hải quân Liên hợp.

Đây là vị trí chịu trách nhiệm chỉ huy và điều phối các hoạt động tác chiến của lực lượng hải quân đa quốc gia tham gia cuộc tập trận, đánh dấu bước tiến mới trong vai trò và năng lực chỉ huy của Hải quân Hàn Quốc trên trường quốc tế.

Trong cơ cấu chỉ huy RIMPAC, Tư lệnh Hạm đội 3 Hải quân Mỹ giữ cương vị Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp, trong khi các quốc gia tham gia đảm nhiệm các vị trí chỉ huy thành phần trên biển, trên không và các lực lượng liên hợp.

Để tham gia RIMPAC năm nay, đầu tháng 6, Hải quân Hàn Quốc đã điều động tàu khu trục Aegis thế hệ mới ROKS Jeongjo the Great (8.200 tấn) xuất phát từ Căn cứ Hải quân Jeju.

Cùng tham gia còn có tàu ngầm ROKS Dosan An Chang Ho (3.000 tấn) và máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon, đều lần đầu được triển khai tại cuộc tập trận này.

RIMPAC năm nay đánh dấu lần tổ chức thứ 30 kể từ khi cuộc tập trận được khởi xướng. Hoạt động nhằm tăng khả năng phối hợp tác chiến giữa các đồng minh và đối tác, góp phần duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Hawaii ngày 24/6, Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Jeffrey Jablon cho biết RIMPAC 2026 quy tụ 30 quốc gia với 31 tàu mặt nước, 5 tàu ngầm và khoảng 200 máy bay.

Ngoài các nội dung huấn luyện truyền thống, cuộc tập trận năm nay sẽ tiến hành từ 30-35 thử nghiệm liên quan đến các hệ thống không người lái, được coi là một trong những nội dung huấn luyện trọng tâm.

Được tổ chức định kỳ hai năm một lần dưới sự chủ trì của Hạm đội 3 Hải quân Mỹ, RIMPAC hướng tới nâng cao khả năng bảo đảm an ninh hàng hải, tăng cường năng lực ứng phó với các mối đe dọa trên biển và cải thiện khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng hải quân đồng minh và đối tác./.

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