Trung Quốc, Mỹ nhất trí thành lập hội đồng thương mại

Ngày 25/6, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông cho biết nước này và Mỹ đã nhất trí thành lập một hội đồng thương mại, theo đó các nhóm kinh tế và thương mại của hai bên sẽ thảo luận hợp tác, bao gồm cả việc giảm thuế quan có đi có lại.

Theo ông Hà Á Đông, hai nhóm kinh tế và thương mại sẽ tiến hành tham vấn thêm về vấn đề này. Ông cho rằng hợp tác thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ trong lĩnh vực hàng không và nông nghiệp là cùng có lợi. Do đó, hai bên sẽ tiếp tục duy trì liên lạc, khuyến khích và hướng dẫn các doanh nghiệp tăng cường liên kết và mở rộng hợp tác thương mại trong các lĩnh vực liên quan.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ ngừng ngay lập tức việc đưa thêm các công ty của quốc gia châu Á vào cái gọi là danh sách các doanh nghiệp có liên kết với quân đội Trung Quốc, đồng thời tuyên bố Bắc Kinh sẽ có biện pháp đáp trả.

Theo ông Hà Á Đông, động thái của phía Mỹ làm tổn hại nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc, buộc nước này phải đưa ra phản ứng.

Ông Hà Á Đông cho biết thêm nhằm bảo đảm an ninh và lợi ích quốc gia của Trung Quốc, cũng như thực hiện các nghĩa vụ quốc tế liên quan đến không phổ biến vũ khí hạt nhân, Trung Quốc ngày 22/6 đã đưa 10 thực thể của Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu.

Trung Quốc cũng cấm các cơ quan và đơn vị tham gia mua sắm công sử dụng sản phẩm do 46 doanh nghiệp Mỹ sản xuất, trong đó có các tập đoàn quốc phòng lớn như Lockheed Martin và Raytheon Missiles & Defense.

Ông Hà Á Đông kêu gọi phía Mỹ hợp tác với Trung Quốc để duy trì và phát triển mối quan hệ song phương mang tính xây dựng và ổn định chiến lược./.

Trung Quốc phản đối Mỹ mở rộng danh sách doanh nghiệp bị hạn chế Trung Quốc phản đối động thái mới của Mỹ đưa thêm nhiều tập đoàn công nghệ và công nghiệp lớn của nước này vào danh sách hạn chế, cho rằng Washington đang lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia.