Trung Quốc phản đối Mỹ mở rộng danh sách doanh nghiệp bị hạn chế

Trung Quốc ngày 9/6 đã lên tiếng phản đối việc Mỹ tiếp tục đưa một số doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách đối tượng sẽ từng bước bị áp đặt hạn chế.

Phát biểu tại buổi họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho rằng việc Mỹ mở rộng khái niệm an ninh quốc gia và áp dụng đối với các doanh nghiệp Trung Quốc là không phù hợp, đồng thời kêu gọi Washington điều chỉnh các biện pháp liên quan.

Người phát ngôn này cũng nêu rõ Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp nước này.

Trước đó, tối 8/6 theo giờ địa phương, Bộ Chiến tranh Mỹ công bố bản cập nhật danh sách bao gồm các doanh nghiệp Trung Quốc mà Washington cho là có liên quan đến quân đội hoặc tổ hợp công nghiệp-quốc phòng. Danh sách này được xây dựng theo Mục 1260H của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA).

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong số tổng cộng 188 thực thể được bổ sung trong đợt cập nhật mới nhất này, có nhiều tập đoàn công nghệ và công nghiệp lớn như Alibaba, Baidu, BYD, Yangtze Memory Technologies (YMTC) và ChangXin Memory Technologies (CXMT).

Danh sách cũng bao gồm công ty công nghệ sinh học WuXi AppTec, hãng sản xuất thiết bị mạng TP-Link, doanh nghiệp cảm biến RoboSense và công ty robot hình người Unitree Robotics.

Việc bị đưa vào danh sách hiện chưa đồng nghĩa với các biện pháp trừng phạt trực tiếp.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, Lầu Năm Góc bị hạn chế ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp nằm trong danh sách, đồng thời các cơ quan quốc phòng Mỹ cũng sẽ từng bước chấm dứt việc mua sắm sản phẩm hoặc dịch vụ từ các công ty này thông qua các nhà cung cấp trung gian.

Một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng đã lên tiếng phản đối quyết định của Washington. Alibaba khẳng định sẽ xem xét các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình. WuXi AppTec cũng tuyên bố sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng Mỹ nhằm làm rõ các vấn đề liên quan.

Theo giới quan sát, động thái của phía Mỹ diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao, bất chấp những nỗ lực duy trì đối thoại và ổn định quan hệ kinh tế giữa hai nước trong thời gian gần đây./.

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