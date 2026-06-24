Hàn Quốc từng bước thay thế nghĩa vụ quân sự bắt buộc bằng chế độ tự nguyện

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 24/6 thông báo chính phủ nước này sẽ từng bước chuyển từ chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc sang hệ thống phục vụ quân sự tự nguyện, đồng thời tiếp tục hiện đại hóa lực lượng vũ trang để đáp ứng các yêu cầu an ninh trong giai đoạn mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu trong chuyến thăm một đơn vị Thủy quân lục chiến trên đảo Yeonpyeong, gần Đường giới hạn phía Bắc (NLL) trên Hoàng Hải, Tổng thống Lee nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc cần được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp hơn, ứng dụng công nghệ cao và đủ năng lực đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tương lai.

Ông cho biết Chính phủ sẽ xây dựng cơ chế đãi ngộ phù hợp đối với quân nhân làm nhiệm vụ tại các khu vực tiền tiêu và những người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ đất nước.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng đầu tư cho quốc phòng nhằm củng cố năng lực phòng thủ và đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa quân đội.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử, ông Lee từng đề cập mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên khoảng 3,5% GDP trong trung và dài hạn.

Việc đề cập khả năng chuyển sang chế độ quân ngũ tự nguyện được cho là phản ánh nỗ lực của Hàn Quốc trong việc thích ứng với tình trạng suy giảm dân số và thu hẹp nguồn nhân lực nhập ngũ, đồng thời xây dựng lực lượng quân đội tinh gọn, chuyên nghiệp và dựa nhiều hơn vào công nghệ hiện đại./.

Hàn Quốc thúc đẩy tái thiết quân đội 1 năm sau vụ thiết quân luật Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy chủ chốt để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân độI.