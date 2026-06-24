Hàn Quốc đề nghị Trung Quốc hỗ trợ nối lại đối thoại với Triều Tiên

Ngày 24/6, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok đã đề nghị Trung Quốc đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy nối lại đối thoại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, cũng như giữa Mỹ và Triều Tiên, nhằm góp phần duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, đề nghị trên được Thủ tướng Kim Min Seok đưa ra trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bên lề Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 17 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2026, hay còn gọi là “Diễn đàn Davos mùa Hè” đang diễn ra tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc-Trung Quốc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa, đồng thời tăng cường trao đổi cấp cao, trong đó có các cuộc tiếp xúc nhân dịp Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) dự kiến diễn ra tại Thâm Quyến vào tháng 11 tới.

Thủ tướng Hàn Quốc bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ phát huy vai trò tích cực trong việc tạo điều kiện nối lại đối thoại trên Bán đảo Triều Tiên. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực./.

Tổng thống Hàn Quốc xác nhận không còn kênh liên lạc với Triều Tiên Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung xác nhận các đường dây nóng khẩn cấp giữa hai miền Triều Tiên cũng như các kênh liên lạc khác đều không còn hoạt động.