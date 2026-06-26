Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo nâng cao năng lực vũ khí mới

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/6, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, trong đó có hệ thống pháo phản lực phóng loạt và tên lửa đạn đạo chiến thuật, nhằm đánh giá kết quả hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm.

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn thông tin từ KCNA cho biết cuộc thử nghiệm được tiến hành ngày 25/6, đúng dịp kỷ niệm ngày bùng nổ Chiến tranh Triều Tiên.

Nội dung thử nghiệm gồm đánh giá tính năng tác chiến của hệ thống pháo phản lực 240mm loại 24 nòng được nâng cấp, sức công phá của đầu đạn tên lửa đạn đạo chiến thuật và độ chính xác của đạn pháo tầm xa cỡ 155mm sử dụng cho pháo tự hành.

Hệ thống pháo phản lực 240 mm mới có tầm bắn khoảng 90 km, được tự động hóa các thành phần điều khiển hỏa lực và tích hợp hệ thống dẫn đường chính xác.

Trong khi đó, đơn vị tên lửa đạn đạo chiến thuật được mô tả có nhiệm vụ tấn công các mục tiêu quân sự trọng yếu như sân bay, cảng biển và cơ sở năng lượng của đối phương.

Theo KCNA, ông Kim đánh giá cuộc thử nghiệm đã chứng minh những tiến bộ về công nghệ trong quá trình hiện đại hóa lực lượng pháo binh, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu nâng cao năng lực tác chiến theo hướng tự động hóa, tăng tầm bắn và cải thiện độ chính xác.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cho rằng việc tăng cường năng lực quốc phòng là ưu tiên chiến lược trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay, đồng thời tái khẳng định chủ trương tiếp tục phát triển lực lượng pháo binh và tên lửa theo các mục tiêu đã được đề ra trong kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm.

Theo KCNA, ông Kim tuyên bố chính sách quốc phòng của Triều Tiên không chỉ tập trung vào năng lực phòng thủ mà còn hướng tới xây dựng khả năng tấn công đủ mạnh để tạo sức răn đe đối với đối phương.

Ông cũng nhấn mạnh Triều Tiên sẽ tiếp tục hiện đại hóa các hệ thống tấn công tầm xa, đồng thời khẳng định xây dựng lực lượng pháo binh hùng mạnh là một trong những định hướng chiến lược lâu dài của nước này./.

Triều Tiên đưa vào biên chế tàu khu trục 5.000 tấn Ngày 23/6, Triều Tiên đã đưa vào biên chế một tàu khu trục mới, có lượng giãn nước 5.000 tấn, nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng Hải quân.