Thái Lan đề xuất Đạo luật CHIP ASEAN, thúc đẩy hợp tác phát triển ngành bán dẫn

Thái Lan đã đề xuất xây dựng Đạo luật CHIP ASEAN (ASEAN CHIPS ACT) nhằm thúc đẩy hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn thống nhất trong khu vực, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của ASEAN trên thị trường toàn cầu.

Đề xuất được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Thái Lan, Giáo sư Yotchanan Wongsawat, đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 22 về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới (AMMSTI-22), diễn ra ngày 26/6 tại thủ đô Vientiane (Lào).

Theo ông Yotchanan, Thái Lan đã hoàn thiện bản đề cương ban đầu của sáng kiến và sẽ trình các quan chức cấp cao ASEAN xem xét.

Đề xuất hướng tới tăng cường liên kết chuỗi cung ứng bán dẫn trong khu vực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chia sẻ hạ tầng nghiên cứu, xây dựng mạng lưới trung tâm nghiên cứu xuất sắc và thúc đẩy các tiêu chuẩn chung trong ngành bán dẫn thông qua việc thành lập Hội đồng Bán dẫn ASEAN.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Thái Lan cho rằng ASEAN cần chuyển từ mô hình phát triển riêng lẻ sang xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn thống nhất, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều biến động.

Bên cạnh sáng kiến về bán dẫn, Thái Lan cũng khẳng định ủng hộ Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới (APASTI) giai đoạn 2026-2035, đồng thời đề xuất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực y tế, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ vũ trụ và đổi mới sáng tạo.

Thái Lan cho biết sẽ đẩy mạnh đào tạo nhân lực AI, hướng tới mục tiêu xây dựng 50.000 chuyên gia AI vào năm 2030, đồng thời sẵn sàng trở thành trung tâm đào tạo và chia sẻ cơ sở nghiên cứu bán dẫn của khu vực.

Trong lĩnh vực y tế, nước này đề xuất lấy chăm sóc sức khỏe làm một trong những trụ cột của hợp tác khoa học và công nghệ ASEAN, thúc đẩy ứng dụng AI trong khám chữa bệnh và theo dõi sức khỏe từ xa.

Về hợp tác không gian, Thái Lan kêu gọi các nước ASEAN tham gia khai thác Khu đổi mới sáng tạo Hành lang Kinh tế đặc biệt phía Đông (EECi), nơi đang đầu tư hệ thống nguồn sáng synchrotron thế hệ mới phục vụ nghiên cứu vật liệu, y sinh và nông nghiệp công nghệ cao.

Ngoài ra, Thái Lan cũng bày tỏ sẵn sàng chia sẻ công nghệ vệ tinh của Cơ quan Phát triển Công nghệ Không gian và Địa tin học (GISTDA) nhằm hỗ trợ các nước ASEAN giám sát ô nhiễm bụi mịn PM2.5, thiên tai và quản lý tài nguyên.

Theo Thái Lan, việc thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ góp phần tăng cường khả năng chống chịu của ASEAN, tạo động lực tăng trưởng mới và hướng tới phát triển bao trùm, bền vững cho toàn khu vực./.

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