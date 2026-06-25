ASEAN tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ với Nhật Bản, Hàn Quốc

Ngày 24/6, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Hợp tác ASEAN-Nhật Bản về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo lần thứ 15 (AJCCST-15) và Hội nghị Ủy ban Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo lần thứ 7 (AKJSTIC-7).

Hai hội nghị được tổ chức ngay trước thời điểm diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN lần thứ 22 (AMMSTI-22) do Lào chủ trì với chủ để “Thúc đẩy APASTI vì một ASEAN vững mạnh, bền vững và có năng lực cạnh tranh.”

Chủ đề này không chỉ đơn thuần là một khẩu hiệu, mà còn là tầm nhìn chiến lược, phản ánh khát vọng chung trong việc đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực thúc đẩy mang tính chiến lược nhằm tăng cường sức mạnh trước các thách thức toàn cầu, bảo đảm tính bền vững trên con đường phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh tế thế giới.

Hội nghị AJCCST-15 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng do Nhật Bản là một trong những đối tác lâu đời và tin cậy nhất của ASEAN trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Trong nhiều năm qua, hợp tác giữa hai bên đã gặt hái nhiều thành tựu cụ thể trong các lĩnh vực nghiên cứu chung, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ và xây dựng đối tác đổi mới sáng tạo.

Vì thế, hội nghị AJCCST-15 là diễn đàn quan trọng để hai bên cùng rà soát các thành tựu đã đạt được và tìm kiếm những cơ hội mới, đồng thời xác định phương hướng cho tương lai nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác giữa hai bên.

Trong khi đó, tại Hội nghị AKJSTIC-7, các bên thảo luận về Kế hoạch hợp tác Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2025-2027 nhằm thắt chặt và nâng cao hiệu quả hợp tác song phương.

Đoàn đại biểu các quốc gia thành viên ASEAN chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. (Ảnh: Văn Phiên/TTXVN)

Hội nghị cũng thúc đẩy triển khai các nội dung ưu tiên trong kế hoạch này, đảm bảo tính đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2035 và Kế hoạch hành động Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó, AKJSTIC-7 cũng rà soát các sáng kiến đang triển khai và các đề xuất mới bao gồm: hợp tác chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ năng lượng sạch, xây dựng mạng lưới kết nối khoa học và nâng cao năng lực Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (STI).

Các sáng kiến này phản ánh cam kết chung của hai bên trong việc ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết các thách thức khu vực, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm.

Cũng tại hội nghị AKJSTIC-7, các đại biểu nghe báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch hợp tác STI ASEAN-Hàn Quốc (2025-2027); Kế hoạch hành động ASEAN về STI (APASTI) giai đoạn 2026-2035; cập nhật thông tin về phát triển và điều chỉnh chính sách STI từ 11 quốc gia thành viên ASEAN (AMS), cũng như của Hàn Quốc.

Các bên thảo luận về các sáng kiến đang thực hiện và chờ phê duyệt; đề xuất Dự án Quỹ Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo ASEAN-Hàn Quốc (KADIF); định hướng kết nối và phát triển AI; hợp tác khoa học công nghệ hướng tới mục tiêu trung hòa carbon và không khí sạch trong ASEAN, đặc biệt là phát triển công nghệ năng lượng sinh khối tương lai.

Hai hội nghị AJCCST-15 và AKJSTIC-7 một lần nữa tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ hợp tác giữa ASEAN với hai quốc gia Đông Bắc Á là Nhật Bản và Hàn Quốc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời gắn kết chặt chẽ với tầm nhìn khu vực trong khuôn khổ Kế hoạch hành động APASTI giai đoạn 2026-2035 với chủ đề “ Thúc đẩy APASTI vì một ASEAN vững mạnh, bền vững và có năng lực cạnh tranh,” mang lại lợi ích thực tế cho người dân trong khu vực./.

ASEAN-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác kết nối giai đoạn 2026-2035 Ngày 10/12, Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Kết nối ASEAN lần thứ 13 tại Seoul, với sự tham dự của các quan chức cấp cao và chuyên gia nhằm rà soát Kế hoạch Chiến lược Kết nối ASEAN.

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