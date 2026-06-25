ASEAN-Trung Quốc hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tại Hội nghị Ủy ban Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN-Trung Quốc lần thứ 13 (ACJSTIC-13), diễn ra chiều 24/6 tại thủ đô Vientiane, dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Kingmano Phommahaxay và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Lin Xin, ASEAN và Trung Quốc tái khẳng định cam kết trong việc thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy nghiên cứu chung; tăng cường trao đổi và luân chuyển nguồn nhân lực có trình độ, năng lực, cũng như nâng cao năng lực chuyển giao công nghệ giữa ASEAN và Trung Quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Kingmano Phommahaxay cho biết, với tư cách là Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lần thứ 22 (AMMSTI-22), Lào đã xác định chủ đề: "Thúc đẩy Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (APASTI) vì một ASEAN vững mạnh, bền vững và có năng lực cạnh tranh."

Chủ đề này phản ánh khát vọng chung của ASEAN trong việc tăng tốc phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường hơn nữa sự vững mạnh cho khu vực và đảm bảo để ASEAN duy trì được năng lực cạnh tranh trong thời đại chuyển đổi công nghệ nhanh chóng.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào nhấn mạnh, Trung Quốc luôn là đối tác mạnh mẽ và tin cậy của ASEAN, đóng góp tích cực vào nghiên cứu chung, trao đổi và luân chuyển nguồn nhân lực có trình độ, chuyển giao công nghệ và hợp tác dựa trên đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh ASEAN đang tiến tới thực hiện Kế hoạch hành động APASTI giai đoạn 2026-2035, hội nghị này là dịp quan trọng để rà soát lại tiến độ, xác định các lĩnh vực hợp tác mới và thắt chặt cam kết chung để xây dựng một hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo linh hoạt và sẵn sàng ứng phó với tương lai.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cho rằng các ý kiến thảo luận và trao đổi thẳng thắn, mang tính xây dựng tại hội nghị đã một lần nữa khẳng định lại cam kết chung trong việc thắt chặt hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu chung, tăng cường trao đổi và luân chuyển nguồn nhân lực có trình độ, năng lực, cũng như nâng cao năng lực chuyển giao công nghệ giữa ASEAN và Trung Quốc.

Những nỗ lực này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ triển khai thực hiện Kế hoạch hành động APASTI giai đoạn 2026-2035, đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng được dẫn dắt bởi đổi mới sáng tạo trong toàn khu vực.

Lào khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các bên để cùng làm việc và xây dựng một ASEAN vững mạnh, bền vững và có năng lực cạnh tranh thông qua khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo./.

ASEAN-Trung Quốc hướng tới giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn Đại sứ Trung Quốc Vương Kình khẳng định Trung Quốc tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy sớm hoàn tất Khu vực Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc (FTA) phiên bản 3.0.