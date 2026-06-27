Nhiều trang web của các cơ quan Chính phủ Malaysia bị tin tặc tấn công

Thông báo của Cơ quan An ninh mạng quốc gia Malaysia (Nacsa) cho biết nhiều trang web của các cơ quan chính phủ nước này đã trở thành mục tiêu tấn công mạng, trong đó nguyên nhân được cho là xuất phát từ một lỗ hổng bảo mật trong hệ quản trị nội dung Joomla.

Các trang web bị ảnh hưởng gồm Bộ Y tế Malaysia (MOH), Ủy ban Hợp tác xã Malaysia, Tổng công ty Phát triển thủ công mỹ nghệ và Cục Phát triển phụ nữ (JPW).

Trong số này, trang web của Bộ Y tế Malaysia được cho là đã bị một nhóm tin tặc tự xưng là “Mushr00w” tấn công, khiến trang web không thể truy cập trong một khoảng thời gian nhất định.

Trong thông báo ngày 26/6, Trung tâm Điều phối và Chỉ huy mạng quốc gia (NC4) cho biết đã phát hiện lỗ hổng trong tiện ích chỉnh sửa nội dung thuộc hệ quản trị Joomla (CMS), cho phép tin tặc tạo tài khoản biên tập viên giả mạo, tải lên và thực thi mã PHP trên máy chủ từ xa mà không cần đăng nhập, qua đó có thể chiếm quyền kiểm soát hệ thống ngay từ trước bước xác thực.

Theo NC4, lỗ hổng bảo mật có thể giúp tin tặc duy trì quyền truy cập thông qua các "cửa hậu" (backdoor), từ đó đánh cắp dữ liệu, thay đổi nội dung trang web, mở rộng xâm nhập sang các máy chủ và hệ thống khác trong cùng mạng lưới hoặc chiếm quyền kiểm soát toàn bộ môi trường lưu trữ. Điều này làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của dữ liệu.

NC4 đã yêu cầu các đơn vị thuộc Hạ tầng thông tin trọng yếu quốc gia Malaysia (NCII) báo cáo ngay các dấu hiệu bất thường hoặc sự cố theo quy định của Đạo luật 854 nhằm phục vụ công tác điều phối và chia sẻ thông tin tình báo an ninh mạng ở cấp quốc gia.

Trong khi đó, Nacsa cũng khuyến nghị các đơn vị đang sử dụng hệ quản trị Joomla khẩn trương nâng cấp phiên bản mới hoặc cập nhật các bản “vá lỗi” do nhà sản xuất cung cấp miễn phí để giảm thiểu nguy cơ bị khai thác./.

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