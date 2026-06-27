Hà Tĩnh tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên 3 trụ cột

Hà Tĩnh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chiến lược then chốt để chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hướng tới mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030.

Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 4975/UBND-VX1 ngày 22/6/2026 về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 6 tháng cuối năm 2026, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng thực hiện các mục tiêu theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Theo định hướng, Hà Tĩnh tập trung triển khai đồng bộ ba trụ cột gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, với hệ thống chỉ tiêu định lượng rõ ràng, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Chính quyền số

Trong lĩnh vực chính quyền số, tỉnh đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính được cập nhật trên các cơ sở dữ liệu quốc gia; toàn bộ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục được số hóa. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình dự kiến đạt 70%, thanh toán trực tuyến tối thiểu 75%.

Đặc biệt, tỉnh sẽ xây dựng và kết nối 38 cơ sở dữ liệu chuyên ngành vào kho dữ liệu dùng chung, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, đồng bộ và khả năng khai thác hiệu quả. Khoảng 50% hệ thống thông tin sẽ được vận hành trên nền tảng điện toán đám mây.

Tỉnh đẩy mạnh định danh điện tử và số hóa hồ sơ, tiến tới thực hiện hầu hết mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền trên môi trường số.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là việc cập nhật đầy đủ, kịp thời tiến độ thực hiện nhiệm vụ trên hệ thống theo dõi trực tuyến theodoinq.dcs.vn. Đây là nền tảng phục vụ công tác giám sát, đánh giá và xếp hạng kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo hướng minh bạch, khách quan và dựa trên dữ liệu số.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh). (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Trong lĩnh vực nông thôn mới, tỉnh định hướng triển khai thí điểm mô hình “xã nông thôn mới thông minh gắn với chuyển đổi số” tại một số địa phương đủ điều kiện.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hướng dẫn và lựa chọn các xã điểm để triển khai mô hình.

Mô hình hướng tới ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và phát triển kinh tế-xã hội ở cấp cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, gửi kết quả về Công an tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trước ngày 22 hằng tháng.

Đồng thời, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; coi đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, tỉnh xác định phát triển hạ tầng số là nhiệm vụ then chốt, với việc xây dựng hệ thống hạ tầng dùng chung theo mô hình điện toán đám mây, triển khai đồng bộ mạng 5G, IoT và các nền tảng dữ liệu tích hợp từ tỉnh đến cơ sở.

Tỉnh cũng ra mắt ứng dụng i-Hatinh giúp tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường cũng gắn với quá trình thử nghiệm các nội dung giám sát, điều hành thông minh của chính quyền số, từng bước hình thành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) của tỉnh.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là mục tiêu đưa Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) vào hoạt động trong quý 3 năm 2026, đồng thời triển khai các ứng dụng phục vụ người dân như phản ánh hiện trường, từng bước hoàn thiện hệ thống dữ liệu số làm nền tảng cho chính quyền số.

Kinh tế số

Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu chuyển dịch tăng trưởng kinh tế dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên sang nền kinh tế dựa vào tri thức, ứng dụng công nghệ cao và giá trị gia tăng, đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; tăng cường liên kết với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Theo Kế hoạch 193/KH-UBND ngày 13/4/2026 về việc chuyển đổi số năm 2026, Hà Tĩnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội theo hướng nhanh và bền vững.

Nhờ ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ chế biến sâu, người nuôi hươu Hương Sơn lấy nhung tại Hà Tĩnh không chỉ nâng cao giá trị kinh tế cho loại đặc sản “tứ đại danh dược” mà sản phẩm này còn dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng cả nước. Tận dụng lợi thế tự nhiên, địa phương xác định hươu sao là sản phẩm nông nghiệp chủ lực, từ đó tập trung phát triển theo hướng bền vững. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Từ ngày 23-26/4/2026, tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh, Tiktok shop và các đơn vị liên quan tổ chức “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”. Hoạt động nhằm góp phần gia tăng khả năng tiếp cận và lan tỏa sản phẩm đặc sản tiêu biểu của Hà Tĩnh tới người tiêu dùng trên nền tảng trực tuyến. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

6 tháng đầu năm 2026, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực; nhiều dự án quy mô lớn được nghiên cứu, triển khai.

Ở trụ cột kinh tế số, Hà Tĩnh định hướng đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và logistics. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2026, kinh tế số đóng góp khoảng 15–20% GRDP, với khoảng 40% doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng công nghệ số.

Hà Tĩnh đẩy mạnh cơ chế khuyến khích doanh nghiệp công nghệ địa phương tham gia vào các dự án chuyển đổi số; thúc đẩy đăng ký bảo hộ và khai thác quyền sở hữu công nghiệp được quan tâm. Hạ tầng số, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số từng bước đáp ứng yêu cầu vận hành.

Tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm đầu ra.

Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm giải quyết nhanh chóng các thủ tục cho doanh nghiệp. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất triển khai ứng dụng và tích hợp vào IOC các nền tảng số, ứng dụng chuyên ngành đang phối hợp với doanh nghiệp triển khai hiệu quả hoặc tham khảo các địa phương đã ứng dụng hiệu quả; đề xuất đặt hàng các nội dung, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần tập trung, ưu tiên triển khai ở đơn vị, địa phương để cấp có thẩm quyền chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, triển khai đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tầm nhìn phát triển đến năm 2030, Hà Tĩnh không chỉ hướng tới mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao, mà yêu cầu đặt ra còn cao hơn: nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; từng bước chuyển từ phát triển dựa vào khai thác các yếu tố đầu vào sang phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Xã hội số

Hà Tĩnh đang đẩy mạnh phát triển "xã hội số" toàn diện trên toàn tỉnh, tập trung phổ cập kỹ năng số cho người dân và nâng cấp hạ tầng viễn thông. Địa phương hướng tới phổ cập internet băng rộng, đưa sóng 5G đến các khu dân cư và tích hợp công nghệ vào đời sống hàng ngày.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 14/5/2025 và tổ chức lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” vào ngày 19/6/2025. Ngay sau đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai đồng loạt.

Theo kế hoạch, Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2026, 100% cán bộ, công chức và học sinh từ bậc tiểu học trở lên cùng toàn bộ người dân trưởng thành được trang bị kiến thức, kỹ năng số thiết yếu, từng bước hình thành công dân số, cộng đồng số và xã hội số.

Hà Tĩnh cũng hướng tới phổ cập hạ tầng kết nối khi khoảng 60% hộ gia đình có thể tiếp cận internet băng rộng tốc độ cao, 60% khu dân cư được phủ sóng 5G.

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng công dân số i-HaTinh ngay tại các tổ liên gia. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Đồng thời, 95% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử và 90% người từ 15 tuổi trở lên sở hữu tài khoản giao dịch điện tử, từng bước hình thành công dân số. 100% hồ sơ cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 được làm sạch, chuẩn hoá; tỷ lệ cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 99,19%; 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử.

Cùng với hạ tầng, nguồn nhân lực số cũng được chú trọng. Hà Tĩnh đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức được trang bị kỹ năng số cơ bản, đồng thời tăng cường hợp tác đào tạo với các tập đoàn công nghệ lớn như Viettel, VNPT, FPT, MobiFone nhằm nâng cao chất lượng nhân lực.

Ngoài ra, tỉnh sẽ nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia, nhân lực công nghệ cao để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số lâu dài.

Chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang từng bước tạo chuyển biến trong quản trị nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ công tại Hà Tĩnh.

Tỉnh đã vươn lên nhóm dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, lọt Top 7/34 tỉnh thành toàn quốc theo Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số (DTI). Tỉnh đạt nhiều thành tựu toàn diện trên 3 trụ cột: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số./.

Lĩnh vực năng lượng là một lĩnh vực trụ cột được thu hút đầu tư vào hoạt động trong Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

i-Hatinh: Cầu nối thân thiện giữa người dân và chính quyền địa phương Hệ thống được thiết kế đa kênh, cho phép người dân gửi phản ánh thông qua ứng dụng i-HaTinh, tổng đài 19009038 hoặc Cổng thông tin tương tác công dân.

​