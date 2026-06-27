Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Văn bản 732/TTg-CĐS ngày 26/6/2026 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, chuyển đổi số.

Trên cơ sở Báo cáo số 434/BC-BTP ngày 16/6/2026 của Bộ Tư pháp về kết quả rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa dựa trên dữ liệu, chuyển đổi số đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã và đề xuất của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo như sau:

Khẩn trương hoàn thiện, đưa các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành vào vận hành

Các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành theo thẩm quyền, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu đã được công bố thông tin; thời hạn hoàn thành theo Chương trình, Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của bộ, cơ quan.

Khẩn trương hoàn thiện, đưa các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo danh mục tại Nghị định số 278/2025/NĐ-CP vào vận hành đáp ứng yêu cầu khai thác, tái sử dụng dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính cấp xã.

Các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục công bố các trường thông tin, dữ liệu được phép khai thác, tái sử dụng; tiêu chuẩn kết nối, chia sẻ, tái sử dụng theo từng trường thông tin, dữ liệu để các bộ, cơ quan, địa phương kết nối, khai thác được ngay đối với các cơ sở dữ liệu đã hoàn thiện thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan mình.

Công bố, cập nhật, công khai các thủ tục hành chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa, thay thế bằng dữ liệu, bảo đảm nguyên tắc: Đối với các dịch vụ công trực tuyến đã được kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành để khai thác, tái sử dụng thành phần hồ sơ, thông tin, dữ liệu thì Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tự động cung cấp, hiển thị các nội dung này để người dân, doanh nghiệp kiểm tra lại trước khi nộp hồ sơ.

Trường hợp chưa hoàn tất xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia thì tải thành phần hồ sơ, kết quả điện tử đã được lưu trữ tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức để nộp hồ sơ trực tuyến.

Công khai các thủ tục hành chính đã được cắt giảm

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành theo thẩm quyền, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu đã được công bố thông tin; thời hạn hoàn thành theo Chương trình, Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của địa phương.

Người dân lấy số làm thủ tục hành chính tại bộ phận phục vụ hành chính công của Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai, Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố công bố, cập nhật, công khai các thủ tục hành chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa, thay thế bằng dữ liệu.

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Bộ Tư pháp hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện rà soát, công bố tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng thông tin trên các cơ sở dữ liệu và công bố, công khai thủ tục hành chính theo đúng nguyên tắc; nghiên cứu bổ sung nội dung này trong quá trình xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc bộ, ngành, địa phương công bố, công khai và giải quyết thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý ngay các trường hợp thực hiện không đúng quy định.

Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, địa phương thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, chuyển đổi số và các nhiệm vụ được giao tại văn bản này./.

Cắt giảm hơn 3.400 thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.