Hơn 22.000 sinh viên ngành STEM trúng tuyển năm 2025 sẽ được cấp học bổng

Trong số 80.625 sinh viên thuộc 15 nhóm ngành/chương trình STEM đã trúng tuyển năm 2025, có 22.250 sinh viên dự kiến sẽ được nhận học bổng năm 2025. Dự kiến tổng giá trị học bổng cho 4 tháng năm 2025 khoảng 350 tỷ đồng.

Việc cấp học bổng thực hiện theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Đây là thông tin vừa được Giáo sư Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tại Hội thảo triển khai các chương trình và chính sách đào tạo nhân lực STEM. Hội thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều 27/6, tại Hà Nội.

Mức học bổng cho các ngành và các trình độ đào tạo. (Nguồn: Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT)

Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, tiêu chí để được nhận học bổng là sinh viên thuộc đối tượng học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng hoặc có tổ hợp môn Toán cộng hai môn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh đạt từ 22,5/30 điểm trở lên và thuộc top 30% thí sinh có điểm cao nhất cả nước trong tổ hợp xét tuyển.

Năm 2026, Vụ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ có khoảng 30.000 đến 32.000 người học ở cả ba trình độ từ đại học, thạc sỹ và tiến sỹ được nhận học bổng theo Nghị định 179 với ngân sách cấp học bổng năm 2026 dự kiến khoảng 1.300 tỷ đồng./.

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