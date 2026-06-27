Đại học Việt Nam thiết kế, đào tạo chương trình thạc sỹ với đại học tốp đầu thế giới

Trường Đại học VinUni và Đại học Pennsylvania (Mỹ) - trường đại học tốp đầu thế giới - vừa chính thức trao thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới.

Thỏa thuận này thúc đẩy việc trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên và hợp tác nghiên cứu giữa VinUni và toàn bộ hệ thống các trường trực thuộc Đại học Pennsylvania, không chỉ giới hạn ở Trường Y Perelman như trước đó.

Đặc biệt, VinUni và Đại học Pennsylvania đặt mục tiêu cùng thiết kế, cùng giảng dạy các chương trình thạc sỹ và đào tạo ngắn hạn trong lĩnh vực giáo dục y khoa, lãnh đạo hệ thống y tế và quản trị bệnh viện, phục vụ nhu cầu phát triển nhân lực quản lý y tế chất lượng cao tại Việt Nam và khu vực.

Đây là thông tin vừa được lãnh đạo Trường Đại học VinUni cho biết tại lễ tốt nghiệp được trường tổ chức sáng nay, 27/6.

Theo Tiến sỹ Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường VinUni, đây là bước tiến lớn, khẳng định chất lượng đào tạo của trường khi VinUni từ vị trí trường được hỗ trợ trở thành đối tác bình đẳng với Đại học Pennsylvania.

Trước đó, Trường Đại học VinUni và Đại học Pennsylvania đã có thỏa thuận hợp tác chiến lược từ năm 2018. Theo thỏa thuận này, Đại học Pennsylvania hỗ trợ VinUni trong xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế lĩnh vực y khoa, hỗ trợ tuyển sinh và đào tạo giảng viên.

Chia sẻ về tầm nhìn trong giai đoạn phát triển mới, Tiến sỹ Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường VinUni cho biết VinUni định hướng mô hình một đại học của tương lai: đại học của công nghệ, đại học của sự hợp tác quốc tế, nhưng trên hết là một đại học của khát vọng và lòng nhân ái.

VinUni tuyển sinh khóa đầu tiên năm 2020, là trường duy nhất tại Việt Nam định hướng đào tạo tinh hoa với số lượng tuyển sinh hạn chế. Trường đã có ba khóa tốt nghiệp. Năm nay là năm tốt nghiệp đầu tiên của các tân bác sỹ ngành Y khoa do chương trình đào tạo là 6 năm.

Theo thống kê của trường, trong số 200 sinh viên tốt nghiệp năm 2026 có hơn 55% sinh viên đã nhận được thư mời làm việc trước tốt nghiệp với mức lương hấp dẫn từ các doanh nghiệp uy tín như SAP, IBM, Amazon,Tiktok, Shopee, PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group, VNG, FPT Software, Unilever… Nhiều tân kỹ sư khối Kỹ thuật và Khoa học Máy tính đã chính thức gia nhập các công ty công nghệ thuộc hệ sinh thái Vingroup như VinFast, VinMotion, VinSmart Future, VinDynamics, VinSOC. Đặc biệt, Hệ thống Bệnh viện quốc tế Vinmec chào đón tất cả các cử nhân điều dưỡng và bác sỹ tân khoa tốt nghiệp từ trường đại học VinUni với cơ hội nghề nghiệp rộng mở, mức lương hấp dẫn và học lên Bác sỹ nội trú.

Bên cạnh đó, hơn 23% sinh viên đã nhận thư mời tiếp tục học thạc sỹ và tiến sỹ tại các trường đại học hàng đầu như Đại học Pennsylvania (Mỹ), Đại học Cornell (Mỹ), Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), Đại học Illinois Urbana-Champaign (Mỹ), Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học Quốc gia Úc, Đại học Queensland (Úc).../.

Trường đại học VN có 21 giảng viên thuộc tốp 2% nhà khoa học hàng đầu thế giới Nhóm nghiên cứu của Đại học Stanford vừa công bố danh sách các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025, trong đó có 21 giảng viên Trường Đại học VinUni.