VinUni khai giảng khóa 6, ra mắt tân hiệu trường và dàn lãnh đạo tinh hoa.

Trường Đại học VinUni vừa tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025-2026 với chủ đề “Bứt phá để dẫn đầu,” chào đón hơn 700 tân sinh viên ưu tú và ra mắt tân Hiệu trưởng, Giáo sư Yap-Peng Tan, nguyên lãnh đạo Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore), cùng dàn lãnh đạo học thuật tinh hoa.

Sự kiện khẳng định khát vọng của VinUni chinh phục chuẩn mực xuất sắc và hiện thực hóa mục tiêu lọt top 100 đại học toàn cầu.

Lễ Khai giảng với chủ đề “Bứt phá để dẫn đầu” chào đón hơn 700 tân sinh viên, trong đó có 37 sinh viên quốc tế. Sự hiện diện ngày càng đông đảo của sinh viên quốc tế đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm 5% tổng số sinh viên đã khẳng định VinUni đang từng bước trở thành điểm đến uy tín đối với sinh viên toàn cầu.

Dự kiến trong năm học này, VinUni còn đón 600 sinh viên quốc tế ở bậc đại học và sau đại học tới học tập thông qua các chương trình trao đổi sinh viên và hợp tác quốc tế.

Năm nay, VinUni ghi nhận dấu ấn chất lượng mới: các tân sinh viên đạt điểm SAT trung bình 1480, IELTS trung bình 7.5; 100% tân sinh viên đạt giải thưởng học thuật hoặc có tố chất đặc biệt trong ngoại khóa, văn hóa-nghệ thuật-thể thao.

Lễ khai giảng cũng đánh dấu việc VinUni chính thức chào đón GS Yap-Peng Tan, nguyên Quyền Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật, đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore trên cương vị Hiệu trưởng và GS Ling San, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực, nguyên Tổng Hiệu trưởng NTU, trên cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trường.

Giáo sư Yap-Peng Tan là nhà khoa học danh tiếng trong xử lý hình ảnh - video, thị giác máy tính, AI và dữ liệu lớn; là nhà lãnh đạo luôn quan tâm thúc đẩy mạnh mẽ đào tạo liên ngành, hợp tác quốc tế và hình thành các co-innovation labs (các tổ hợp thí nghiệm đổi mới sáng tạo đại học và doanh nghiệp) tại NTU.

Giáo sư Ling San là nhà toán học xuất sắc trong lĩnh vực thiết kế tổ hợp, lý thuyết mã hóa, mật mã học và chuỗi số. Ông cũng là nhà lãnh đạo học thuật góp phần quan trọng giúp NTU giữ vững vị thế các đại học tốt nhất thế giới trong nhiều năm, chinh phục Top 12 QS World Rankings (2026), với nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ lọt Top 10 thế giới.

Sự hiện diện của hai nhà lãnh đạo từng đưa NTU - một đại học trẻ ở châu Á vươn tầm quốc tế, được kỳ vọng sẽ mang lại bước nhảy vọt cho VinUni trong việc chinh phục sự xuất sắc và xây dựng hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo.

Giáo sư Yap-Peng Tan, Hiệu trưởng VinUni chia sẻ: “Tôi đến Việt Nam để cùng VinUni thúc đẩy sự bứt phá. Tôi hy vọng rằng VinUni sẽ trở thành một minh chứng cho sức mạnh của hợp tác toàn cầu, không chỉ đào tạo những công dân toàn cầu bản lĩnh, mà còn kiến tạo các giải pháp khoa học-công nghệ phục vụ phát triển bền vững của Việt Nam.”

Đặc biệt tại buổi lễ, VinUni cũng công bố kết quả ban đầu của Chiến dịch VinUni 500, sáng kiến thu hút 500 học giả toàn cầu, hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW (2024) của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ngay trong năm học 2025-2026, VinUni đã quy tụ 100 nhà khoa học toàn cầu, trong đó có 45 giảng viên nghiên cứu, 15 học giả và 40 giảng viên liên kết.

Sau lễ khai giảng, trường đồng thời công bố thành lập các trung tâm xuất sắc mới và chào đón các Giáo sư đầu ngành.

Giáo sư Vũ Hà Văn, nguyên Giáo sư Yale, Mỹ, giữ cương vị thành viên Hội đồng trường và Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu Dữ liệu Lớn VinUni.

Giáo sư Dương Nguyên Vũ, nguyên Giáo sư NTU, Singapore, giữ cương vị Hiệu phó Sau đại học và Giám đốc khoa học Trung tâm Nghiên cứu AI.

Giáo sư Edmund J. Malesky, Giáo sư Đại học Duke, Mỹ, sẽ thành lập và dẫn dắt Trung tâm Chuyển đổi Xanh Thông minh.

Giáo sư Phan Mạnh Hưởng, Giáo sư Đại học Nam Florida, Mỹ, sẽ thành lập và dẫn dắt Trung tâm Đổi mới Công nghệ Vật liệu.

“Trong ngày khai giảng này, khi chúng ta nói về ‘Bứt phá để dẫn đầu’, tôi nghĩ đến hành trình của khoa học: mỗi bước tiến đều bắt đầu từ sự tò mò và nỗ lực bền bỉ. Tôi hy vọng các bạn sinh viên VinUni Khoá 6 sẽ kiên trì với những câu hỏi khó, bởi chính sự bứt phá trong tư duy mới là điều giúp chúng ta góp phần nhỏ bé nhưng ý nghĩa cho tương lai của Việt Nam và thế giới,” Giáo sư Phan Mạnh Hưởng, Giám đốc Khoa học Trung tâm Đổi mới Công nghệ Vật liệu VinUni, chia sẻ.

Các trung tâm nghiên cứu mới sẽ được quy hoạch theo các cụm liên ngành về sức khỏe thông minh, môi trường thông minh, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn. Tại đây, các chuyên gia R&D từ hệ sinh thái doanh nghiệp, đặc biệt là từ VinFast, Vinmec, VinRobotics, VinMotion... sẽ phối hợp cùng giảng viên và sinh viên VinUni xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, thúc đẩy công bố khoa học, phát triển sáng chế, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Với sự dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo uy tín và cộng đồng học giả tài năng, VinUni đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, khẳng định khát vọng bứt phá và góp phần nâng tầm vị thế trí tuệ Việt Nam trên bản đồ học thuật toàn cầu./.