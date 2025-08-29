Nữ sinh chuyên Địa "bẻ lái" xuất sắc, giành học bổng ngành bác sỹ nội trú

Ngô Hải An, cựu sinh viên chuyên Địa của Trường Trung học phổ thông Chu Văn An (Hà Nội) vừa tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Y đa khoa của Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đồng thời trúng tuyển ngành bác sỹ nội trú nhi của Trường Đại học VinUni với học bổng 95%. Năm nay, Trường Đại học VinUni chỉ tuyển 8 chỉ tiêu bác sỹ nội trú nhi.

Cú “bẻ lái” bất ngờ

Hải An cho hay cơ duyên với ngành y khá đặc biệt. Là học sinh chuyên Địa nhưng đầu năm lớp 12, Hải An bất ngờ quyết định chuyển sang khối B chỉ để thử thách bản thân xem ở lĩnh vực khác mình có thể làm tốt không.

Từ học sinh chuyên Địa chuyển sang khối thi gồm các môn tự nhiên, nữ sinh từng gặp nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực thay đổi cách tư duy, học hỏi thêm từ bạn bè, anh chị đi trước để điều chỉnh phương pháp học tập và dần bắt nhịp.

“Đến với ngành y khi còn khá mơ hồ về ngành học này nhưng càng học em càng thấy nhiệt huyết và đam mê,” Hải An nói.

Không chỉ miệt mài học tập trên lớp, tích cực trong các buổi đi trực ở bệnh viện, Hải An còn nghiên cứu khoa học, tham gia các câu lạc bộ và hoạt động tình nguyện, làm trợ giảng tại một trung tâm tiếng Anh. Để có thể vừa duy trì thành tích học tập tốt, nhất là khi học y rất vất vả, vừa tham gia các hoạt động ngoại khóa, Hải An cho hay bí quyết là phải xây dựng tính tự kỷ luật cao.

“Vì lịch học và hoạt động của em rất dày nên việc hôm nay em sẽ không để đến ngày mai. Trong lúc làm việc gì, em sẽ tập trung cao độ để đạt hiệu quả cao nhất. Cũng có những lúc quá tải, sáng đi học, chiều đến bệnh viện, tối làm trợ giảng nhưng em luôn cố gắng không để sự mệt mỏi lấn át năng lượng bản thân. Em cố gắng giữ và tôi luyện sự lạc quan bằng cách luôn mỉm cười,” Hải An chia sẻ.

Hải An đạt giải Xuất sắc Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành y tế lần thứ XXII. (Ảnh: NVCC)

Và với sự nỗ lực đó, Hải An đã “bỏ túi” nhiều thành tích xuất sắc như giải Nhì Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành y tế Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam năm 2025; giải Xuất sắc Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành y tế lần thứ XXII; Giải Tư kỳ thi Sinh Lý Đông Nam Á (năm 2023); tham gia vòng loại cuộc thi Hoá Sinh quốc tế (năm 2024).

Hải An là thành viên đồng sáng lập và là Phó chủ nhiệm câu lạc bộ Tiếng Anh Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. Năm 2024, em hỗ trợ, tham gia phiên dịch cho sinh viên Đại học Harvard trong chuyến thăm quan, kiến tập tại Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam và Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Từ năm 2020-2023, Hải An còn đảm nhiệm vai trò trợ giảng tiếng Anh cho một trung tâm ngoại ngữ có tiếng tại Hà Nội.

Không "ngủ quên trên chiến thắng"

Chia sẻ về việc lựa chọn đăng ký thi ngành bác sỹ nội trú nhi khoa của Trường Đại học VinUni, Hải An cho hay đây cũng là một thử thách mà em muốn chinh phục và thử sức mình khi nhi khoa là một trong những ngành khó của lĩnh vực y học. Với đặc thù bệnh nhân là những em bé, bác sỹ nhi khoa không chỉ giỏi chuyên môn mà còn đòi hỏi có sự cẩn thận, tỷ mỷ rất lớn.

“Em chọn nhi khoa còn vì tình yêu với các em nhỏ,” Hải An nói. Nữ sinh cũng cho hay bản thân rất dễ gần gũi, hòa hợp với trẻ em và đây là lợi thế nếu theo bác sỹ nhi khoa.

Cũng theo Hải An, để đỗ bác sỹ nội trú của Trường Đại học VinUni và còn đạt học bổng 95% là một thử thách lớn.

Theo đó, chương trình đào tạo bác sĩ nội trú của Trường Đại học VinUni đã đạt chuẩn quốc tế, được kiểm định bởi Hội đồng Kiểm định Chất lượng các Chương trình Giáo dục Y khoa Sau đại học Hoa Kỳ (ACGME-I) năm 2023. VinUni là trường y khoa đầu tiên của Việt Nam và thứ hai tại Đông Nam Á đạt được chứng nhận này. Với chương trình chuẩn quốc tế và định hướng đào tạo tinh hoa, chỉ tiêu xét tuyển của VinUni rất hạn chế, Hải Anh cho hay em phải vượt qua ba vòng thi tuyển khắt khe.

Hải An tham gia phiên dịch cho sinh viên Đại học Harvard trong chuyến thăm quan, kiến tập tại Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam và Bệnh viện Tuệ Tĩnh. (Ảnh: NVCC)

Vòng 1 là cuộc cạnh tranh chất lượng hồ sơ giữa các ứng viên đều rất “nặng ký.” Vòng 2, thí sinh phải vượt qua kỳ thi kiến thức chuyên ngành với bộ đề thi chuẩn IFOM CSE – được soạn thảo và xác thực bởi Cục Khảo thí Y khoa Hoa Kỳ (NBME) – cũng chính là cơ quan soạn các đề thi USMLE (kỳ thi quốc gia cấp giấy phép y tế Hoa Kỳ). Ở vòng thi này, thí sinh phải giải quyết 160 câu hỏi bằng tiếng Anh trong 4 tiếng, mỗi câu hỏi là một ca bệnh và phải xử lý trong hơn 1 phút. Ở vòng phỏng vấn, thí sinh tiếp tục phải “bước qua” hai “cánh cửa,” gồm phần phỏng vấn với giám đốc chương trình đào tạo (là người nước ngoài) và phần phỏng vấn với các bác sỹ nhi.

“Em đã khá run khi phỏng vấn và tự trấn tĩnh phải nỗ lực hết sức mình. Vì vậy, khi nhận được tin không chỉ đỗ mà còn đạt học bổng 95% học phí, em đã rất vui và tự hào,” Hải An vui vẻ nói. Tuy nhiên, nữ sinh cho hay bản thân luôn tự nhủ không ngủ quên trên chiến thắng vì tương lai còn nhiều thử thách, nhiều cột mốc cần đạt tới.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Hải An cho biết em sẽ tập trung cho việc học ở VinUni và sẽ tận dụng các cơ hội để có thể nghiên cứu khoa học.

Vinh dự thay mặt cho gần 800 tân bác sỹ, dược sỹ của Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam phát biểu trong lễ tốt nghiệp, Hải An bày tỏ sự biết ơn đến gia đình, thầy cô, nhà trường và bạn bè đã tạo điều kiện để em khám phá và thể hiện được các tiềm năng của bản thân.

Chia sẻ về học trò, Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam cho hay Ngô Hải An là tấm gương sáng để các sinh viên khác noi theo, khẳng định uy tín của Học viện và khẳng định khả năng của sinh viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam./.

