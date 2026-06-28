Nhận định Nam Phi vs Canada: "Rực lửa" vòng knock-out, kỳ tích thuộc về ai?

Đây sẽ là cuộc đối đầu rất thú vị giữa hai trường phái: một bên là sự kỷ luật, chắc chắn và thực dụng của Nam Phi, bên kia là sức trẻ, tốc độ và xu hướng tấn công hiện đại của Canada.

Theo thống kê từ Opta, Canada đang được đánh giá cao hơn với khoảng 55% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút. Trong khi đó, khả năng thắng của Nam Phi chỉ là 20%, và khoảng 25% còn lại dành cho kịch bản hai đội phải bước vào hiệp phụ hoặc thậm chí là loạt sút luân lưu.

Dù các con số đang nghiêng về phía Canada, nhưng bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ, đặc biệt là ở vòng knock-out – nơi chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng hoặc một sai lầm cũng có thể định đoạt cả trận đấu.

Với tinh thần đang lên cao sau khi tạo nên lịch sử, Nam Phi hoàn toàn có thể tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình. Nhưng nếu chơi đúng phong độ và tận dụng tốt cơ hội, Canada rõ ràng có đủ khả năng để khẳng định vị thế và giành vé vào vòng 16 đội./.