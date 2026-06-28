Người hâm mộ Algeria vỡ oà niềm vui khi thức trắng đêm cùng tuyển nhà

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, cũng như hai trận đấu trước trong vòng bảng, người hâm mộ Algeria đã thức trắng đêm cùng trái bóng để xem đội tuyển nước nhà thi đấu với đội tuyển Áo. Và họ đã không phải thất vọng khi tuyển Algeria đã chơi một trận xuất sắc và đầy cống hiến để có một trận hòa và lọt vào vòng knock-out.



Hai đội đã cống hiến một trong những trận đấu hấp dẫn nhất vòng bảng World Cup 2026 khi hòa nhau 3-3 trong trận đấu cuối cùng bảng J diễn ra đêm 27/6 (giờ địa phương).



Trước trận đấu tại Kansas City, nhiều người lo ngại lịch sử có thể lặp lại khi cả Áo và Algeria đều biết rằng một trận hòa sẽ giúp cả hai giành vé. Tuy nhiên, thay vì một trận đấu thiếu cống hiến, hơn 69.000 khán giả trên sân đã được chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn kéo dài suốt hơn 90 phút.



Áo mở tỷ số ngay trong hiệp một nhờ pha lập công của Marko Arnautovic, trước khi Rafik Belghali san bằng cách biệt ngay trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Marcel Sabitzer một lần nữa đưa Áo vượt lên, nhưng Riyad Mahrez nhanh chóng gỡ hòa 2-2 sau đường kiến tạo của Houssem Aouar.



Những phút cuối diễn ra nghẹt thở với hai bàn thắng liên tiếp trong thời gian bù giờ của Mahrez và Kalajdzic, khép lại trận hòa 3-3 đầy cảm xúc, giúp cả Algeria lẫn Áo cùng bước vào vòng knock-out World Cup 2026.



Với kết quả này, Áo đứng nhì bảng J sau Argentina và lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup kể từ năm 1982. Đối thủ của họ ở vòng 32 đội sẽ là nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha.



Về phía Algeria, Rafik Belghali cùng cú đúp của Riyad Mahrez đã mang về một điểm quý giá. "Những chú cáo sa mạc" kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba, song vẫn giành quyền đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Algeria sẽ gặp Thụy Sĩ tại vòng 32 đội.



Kết quả hòa này cũng đồng nghĩa với việc Iran đánh mất cơ hội giành vé đi tiếp. Nếu một trong hai đội giành chiến thắng, Iran sẽ lọt vào nhóm 8 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất. Tuy nhiên, bàn gỡ hòa của Kalajdzic ở phút bù giờ đã chính thức khép lại hành trình của đội tuyển Tây Á.



So với trận đấu gần nhất gặp Jordan, Huấn luyện viên tuyển Algeria thực hiện 4 sự thay đổi trong đội hình chính. Bất ngờ lớn nhất là ở vị trí thủ môn khi Oussama Benbot được trao suất bắt chính thay cho Luca Zidane.

Thủ thành của USM Alger cuối cùng cũng có cơ hội ra sân và phải tận dụng thật tốt cơ hội này để khẳng định bản thân. Ở hành lang cánh trái hàng phòng ngự, Jaouen Hadjam đá chính thay cho Rayan Aït-Nouri, trong khi Rafik Belghali tiếp tục được tin tưởng ở vị trí hậu vệ phải. Bộ đôi trung vệ vẫn không thay đổi với Ramy Bensebaini sát cánh cùng Aïssa Mandi.

Tuyến giữa được làm mới đáng kể khi Nabil Bentaleb và Houssam Aouar được bố trí đá chính. Trong vai trò tổ chức lối chơi, Ibrahim Maza tiếp tục được Huấn luyện viên Petković đặt niềm tin.

Trên hàng công, bộ ba tấn công được giữ nguyên so với trận trước. Riyad Mahrez thi đấu bên cánh phải, Farès Chaïbi đảm nhiệm cánh trái, còn Amine Gouiri chơi cao nhất trên hàng công./.

World Cup 2026: Người hâm mộ Canada đặt niềm tin vào cột mốc lịch sử mới Sau thành tích lần đầu tiên vượt qua vòng bảng, người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển Canada sẽ tiếp tục viết nên lịch sử bằng chiến thắng trước Nam Phi để giành quyền vào tứ kết World Cup 2026.

​