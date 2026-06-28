Bồ Đào Nha rơi vào nhánh 'tử thần' ở vòng knock-out World Cup 2026

Trận "chung kết" của bảng K World Cup 2026 giữa Bồ Đào Nha và Colombia đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Trong suốt 90 phút trên sân Miami, hai đội tạo ra thế trận tấn công hấp dẫn và tạo ra nhiều tình huống "ăn miếng, trả miếng." Tuy nhiên, điều mà người hâm mộ chờ đợi là bàn thắng đã không đến.

Kết quả này giúp Colombia có được 7 điểm, hiên ngang bước vào vòng knock-out World Cup 2026 với tư cách nhất bảng.

Với vị trí này, Colombia rơi vào nhánh đấu dễ thở hơn khi mà đối thủ tiếp theo của đại diện Nam Mỹ sẽ là Ghana (đội xếp thứ 3 bảng L).

Trong khi đó, với việc chỉ giành 5 điểm và đứng nhì bảng K, Bồ Đào Nha đối mặt với nhiều khó khăn trên hành trình của mình khi rơi vào nhánh đấu "tử thần."

Theo phân nhánh đấu, đối thủ của Ronaldo và các đồng đội ở vòng 1/16 sẽ là đội tuyển Croatia (nhì bảng L).

Nếu vượt qua Croatia, Bồ Đào Nha rất có thể phải chạm trán Tây Ban Nha ở vòng 1/18.

Ngoài ra, nhánh đấu của Bồ Đào trên hành trình đến bán kết còn có nhiều đội bóng mạnh khác như Đức, Pháp và Hà Lan.

CHDC Congo ngược dòng giành vé knock-out World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ở trận đấu cùng giờ CHDC Congo đã thi đấu bùng nổ trong hiệp 2 để ngược dòng giành chiến thắng Uzbekistan 3-1.

Yoane Wissa (cú đúp) và Fiston Mayele thay nhau lập công giúp CHDC Congo ngược dòng thành công sau khi nhận bàn thua sớm bởi Eldor Shomurodov của Uzbekistan.

Với chiến thắng này, CHDC Congo cũng đã giành quyền đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba có thành tích tốt. Đối thủ của họ ở vòng 1/16 sẽ là đội tuyển Anh (nhất bảng L).

Việc đội tuyển CHDC Congo đi tiếp cũng đã chính thức khiến Hàn Quốc phải dừng cuộc chơi ngay từ vòng đấu bảng./.

World Cup 2026: Anh giành ngôi nhất bảng L, Croatia vào vòng knock-out Anh đã chính thức giành vị trí nhất bảng L World Cup 2026 nhờ chiến thắng Panama, trong khi Croatia vượt qua Ghana để chiếm vị trí nhì bảng.