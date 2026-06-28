World Cup 2026: Anh giành ngôi nhất bảng L, Croatia vào vòng knock-out

Bảng L World Cup 2026 đã chính thức khép lại với ba cái tên giành quyền đi tiếp gồm Anh, Croatia và Ghana.

Ở loạt trận sáng 28/6, đội tuyển Anh đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Panama trong cuộc chạm trán trên sân MetLife.

Jude Bellingham sắm vai người hùng khi để lại dấu ấn trong cả hai bàn thắng để mang niềm vui trọn vẹn về cho Tam sư.

Bellingham chính là người phá vỡ bế tắc cho Anh với bàn mở tỷ số ở phút 62 trước khi kiến tạo cho Harry Kane ấn định chiến thắng 2-0 sau đó 5 phút.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel có 7 điểm, thẳng tiến vòng knock-out với tư cách nhất bảng L. Anh sẽ gặp đội xếp thứ 3 của bảng I hoặc K ở vòng 1/16.

Croatia vượt qua Ghana để giành vị trí nhì bảng L. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ở trận đấu cùng giờ, Croatia đã xuất sắc giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Ghana. Petar Sucic và Nikola Vlasic thay nhau lập công cho Croatia, trong khi bàn thắng của Ghana được ghi bởi Derrick Luckassen.

Với kết quả này, Croatia có 6 điểm sau 3 lượt trận, vượt qua chính Ghana để chiếm vị trí nhì bảng K.

Tại vòng 1/16, Croatia sẽ đối đầu đội nhì bảng K (Colombia hoặc Bồ Đào Nha), trong khi Ghana chạm trán nhất bảng K (Colombia hoặc Bồ Đào Nha)./.

Xác định 29 đội đi tiếp, lộ diện 9 cặp đấu vòng knock-out World Cup 2026 World Cup 2026 đã chính thức xác định được 29/32 đội tuyển vượt qua vòng bảng, cùng đó là 9 cặp đấu vòng 1/16 đã lộ diện.