Khởi tố thêm 51 đối tượng lừa đảo bán hợp đồng kỳ nghỉ

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố thêm 51 bị can là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Phát triển Metaland.

Tối 27/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ và khởi tố thêm 51 bị can là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Phát triển Metaland.

Công ty Metaland có trụ sở tại số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đối tượng đã xây dựng quy trình khép kín từ tìm kiếm khách hàng, mời tham dự chương trình tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí đến tư vấn, ký hợp đồng và thu tiền./.