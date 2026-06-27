Vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ tại Công ty Metaland: Khởi tố thêm 51 bị can

Tối 27/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ.

Quá trình điều tra xác định Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phát triển Metaland là doanh nghiệp hoạt động theo phương thức tương tự các công ty đã bị phát hiện trước đó.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 51 đối tượng là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của doanh nghiệp để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phát triển Metaland, có trụ sở tại số 380 Trần Hưng Đạo (phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh), được tổ chức và vận hành theo mô hình phân cấp chặt chẽ, từ ban điều hành đến các bộ phận quản lý kinh doanh, quản lý telesale, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán và các bộ phận liên quan nhằm thực hiện từng công đoạn trong quy trình tiếp cận, tư vấn, ký kết hợp đồng và thu tiền của khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (đã bị Công an Thành phố Hà Nội bắt giữ trong vụ án liên quan) cùng đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phát triển Metaland để mở rộng hoạt động.

Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh, trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Để tiếp cận khách hàng, các đối tượng xây dựng quy trình hoạt động khép kín từ khâu tìm kiếm dữ liệu, gọi điện mời tham dự các chương trình tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí đến tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng và thu tiền.

Bộ phận telesale đồng thời thu thập thông tin về nghề nghiệp, thu nhập, điều kiện kinh tế của khách hàng nhằm đánh giá khả năng tài chính trước khi chuyển cho bộ phận kinh doanh tiếp cận.

Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất để quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều quyền lợi như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao và các chương trình ưu đãi có thời hạn nhằm tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán.

Theo cơ quan điều tra, để tạo cảm giác được hưởng ưu đãi đặc biệt, doanh nghiệp niêm yết hai gói thẻ nghỉ dưỡng rồi cho phép nhân viên chủ động thương lượng, giảm giá trong khung quy định.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau khi khách hàng thanh toán, công ty tiếp tục chi trả một khoản tiền dưới danh nghĩa “tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên” nhằm tạo lòng tin. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định công ty không thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng; khoản tiền này thực chất được trích từ chính số tiền khách hàng đã thanh toán để tạo niềm tin và hạn chế khiếu nại.

Quá trình điều tra cũng cho thấy các đối tượng đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp để đối phó khi bị phát hiện. Nhiều nhân viên nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng và thu tiền của khách hàng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh, làm việc với các bị hại, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ phương thức hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phát triển Metaland; đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam 51 đối tượng là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ và mở rộng điều tra đối với các công ty, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

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