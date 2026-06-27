Cần Thơ: Phát hiện chuỗi sai phạm tại cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh

Ngày 27/6, theo thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các phường Long Mỹ, Cái Khế tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn.

Ghi nhận tại Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh phường Long Mỹ, thời điểm kiểm tra cơ sở vào ngày 26/6, hoàn toàn không cung cấp được bất kỳ giấy tờ, hồ sơ pháp lý nào liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Chủ cơ sở lẫn người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đều vắng mặt.

Nhân viên trực tiếp khám chữa bệnh, can thiệp kỹ thuật răng cho khách hàng chỉ có bằng cấp, chứng chỉ về điều dưỡng, xét nghiệm y học, dược, thậm chí có nhân viên chỉ có bằng cao đẳng thương mại điện tử.

Không một ai có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt. Toàn bộ nhân sự đang làm việc tại đây đều không có hợp đồng ký kết với cơ sở.

Bên cạnh đó, cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các loại máy móc, thiết bị và các loại thuốc, vật tư y tế đang sử dụng trên bệnh nhân.

Ngay sau khi lập biên bản ghi nhận hàng loạt cái “không” nêu trên, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành niêm phong toàn bộ máy móc, trang thiết bị y tế tại Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ còn nhiều cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh. Tuy nhiên, trong ngày 26/6 đã đồng loạt đóng cửa, không hoạt động. Trong đó, một số cơ sở đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động./.

Xử phạt, đình chỉ hoạt động 5 cơ sở nha khoa không phép Các sơ sở bị xử phạt mỗi cơ sở 45 triệu đồng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng cho đến khi được Sở Y tế Lâm Đồng cấp giấy phép hoạt động theo quy định.

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