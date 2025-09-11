TP Hồ Chí Minh: Tạm giữ hình sự chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách hàng

Sáng 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra Lệnh giữ, bắt người trong trường hợp khẩn cấp đồng thời ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh (chủ cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh, địa chỉ số 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng."

Các lệnh và quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố phê chuẩn

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, ngày 3/9/2025, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của chị N.T.T.T về việc bị hành hung tại cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh. Công an phường Hạnh Thông phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự đã mời Nguyễn Thị Tuyết Chinh (sinh năm 1985) lên làm việc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chị N.T.T.T là khách hàng sử dụng dịch vụ của cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh, tuy nhiên giữa bà Chinh và chị T có phát sinh mâu thuẫn liên quan đến dịch vụ mà chị T đã sử dụng.

Ngày 3/9/2025, khi chị T cùng một người bạn đến cơ sở nha khoa yêu cầu giải quyết, hai bên xảy ra tranh cãi. Bà Chinh đã có hành vi dùng cây sắt đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của chị T.

Dù đã được chồng và bảo vệ can ngăn nhưng bà Chinh không dừng lại, gây mất an ninh trật tự tại cơ sở.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh và phát hiện nhiều sai phạm tại đây như không bảo đảm một trong các điều kiện về cơ sở vật chất sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động.

Cơ sở này cũng có 3 nhân viên hành nghề khám, chữa bệnh nhưng chưa cung cấp được giấy phép hành nghề. Ngay sau đó, Sở Y tế Thành phố đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở, làm rõ vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định.

Qua vụ việc, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân khi phát sinh tranh chấp (dân sự, tài chính hoặc dịch vụ...) cần giữ bình tĩnh, thương lượng hòa giải, hoặc gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết đúng pháp luật, tuyệt đối không sử dụng bạo lực.

Các cơ sở hành nghề y tế, nha khoa... nói riêng, cơ sở kinh doanh nói chung phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật và ứng xử văn minh với khách hàng. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được xử lý kịp thời./.

