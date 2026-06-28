Xác định xong 32 đội tuyển góp mặt ở vòng knock-out World Cup 2026

World Cup 2026 đã chính thức xác định được 32 đội tuyển xuất sắc góp mặt ở vòng knock-out sau khi loạt trận sáng 28/6 khép lại.

Áo và Algeria là hai cái tên cuối cùng lọt vào danh sách 32 đội tuyển vượt qua vòng đấu bảng.

Ở trận cầu "sinh tử" bảng J, Áo và Algeria đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số điên rồ và khép lại với kết quả hòa 3-3.

Áo hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Arnautović và Sabitzer, nhưng Algeria đã bùng nổ với hai bàn gỡ của Belghal và Mahrez.

Algeria thậm chí còn tạo nên bất ngờ với bàn nâng tỷ số lên 3-2 của Mahrez ở phút 90+3. Kết quả để giúp Iran có thể giành quyền đi tiếp.

Tuy nhiên, điều điên rồ đã xảy ra ở phút 90+6 khi Kalajdžić ghi bàn ấn định kết quả 3-3 kịch tính cho Áo. Kết quả này là vừa đủ để cả hai đội dắt tay nhau giành quyền đi tiếp.

Còn ở trận cùng giờ, Argentina khẳng định vị thế đương kim vô địch bằng chiến thắng 3-1 trước Jordan, nhờ các bàn thắng của Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez và Lionel Messi.

Chiến thắng này giúp Argentina thẳng tiến vào vòng đấu tiếp theo với ba trận toàn thắng.

32 đội tuyển tham dự vòng knock-out gồm 12 đội tuyển nhất bảng, 12 đội tuyển nhì bảng và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Cụ thể, 12 đội bóng kết thúc ở vị trí nhất bảng, gồm Mexico, Thụy Sĩ, Brazil, Mỹ, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Argentina, Colombia và Anh.

12 đội tuyển nhì bảng gồm Nam Phi, Canada, Maroc, Australia, Cote d'Ivoire, Nhật Bản, Ai Cập, Cape Verde, Na Uy, Áo, Bồ Đào Nha, Croatia.

8 đội đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba có thành tích tốt là Bosnia & Herzegovina, Paraguay, Ecuador, Thụy Điển, Senegal, Algeria, CHDC Congo và Ghana.

Sau khi xác định được 32 đội tuyển đi tiếp, vòng 1/16 cũng đã chính thức xác định được 16 cặp đấu.

Ở vòng knock-out, các "ông lớn" của châu Âu rơi vào nhánh đấu "tử thần" trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

Nhánh đấu này có sự góp mặt của các đội bóng như Đức, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Nếu cùng giành chiến thắng ở vòng 1/16, tại vòng 1/8, Đức sẽ phải chạm trán Pháp, trong khi Tây Ban Nha đối đầu Bồ Đào Nha.

Nhánh đấu còn lại trên hành trình tiến đến bán kết có sự góp mặt của ba đội bóng lớn Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Colombia cùng đó là đội tuyển Anh - đại diện châu Âu.

Danh sách đội đi tiếp Nhất bảng: Mexico, Thụy Sĩ, Brazil, Mỹ, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Argentina, Colombia và Anh. Nhì bảng: Nam Phi, Canada, Maroc, Australia, Cote d'Ivoire, Nhật Bản, Ai Cập, Cape Verde, Na Uy, Áo, Bồ Đào Nha, Croatia. Đội xếp thứ 3: Bosnia & Herzegovina, Paraguay, Ecuador, Thụy Điển, Senegal, Algeria, CHDC Congo và Ghana. Các cặp đấu vòng 1/16 Đức-Paraguay

Pháp-Thụy Điển

Nam Phi-Canada

Hà Lan-Maroc

Bồ Đào Nha-Croatia

Tây Ban Nha-Áo

Mỹ-Bosnia & Herzegovina

Bỉ-Senegal

Brazil-Nhật Bản

Cote d'Ivoire-Na Uy

Mexico-Ecuador

Anh-CHDC Congo

Argentina-Cape Verde

Australia-Ai Cập

Thụy Sĩ-Algeria

Colombia-Ghana